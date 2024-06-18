Gezginler ve macera tutkunları için dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen gizli kalmış alanlar bulunuyor. Bunların arasında, nüfusu ve yüzölçümü bakımından oldukça küçük olan ama doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla büyük ilgi çeken mikro devletler de var. Haberimizde San Marino'dan Marshall Adaları'na kadar dünyanın en küçük 10 ülkesini derledik. İşte, detaylar...