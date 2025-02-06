Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yüzünde yanıklar oluştu! TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası! | Son dakika haberleri

        Yüzünde yanıklar oluştu! TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!

        İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya çıktı. Buna göre belediyede görevli 3'ü müdür 5 personel, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan Murat Sakarya üzerinde denedi. Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluşurken, olayla ilgili 1'i müdür 2 personel gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde görevli 3'ü müdür 5 personel, iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan Murat Sakarya (42) üzerinde denedi.

        DHA'nın haberine göre şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1'i müdür, 2 personel gözaltına alındı.

        YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

        Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel, 31 Ocak'ta iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi.

        Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek" dedi.

        "İNSANLIK DIŞI OLAY, VİCDANLARI DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

        AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Habertürk Anasayfa