Herkes pastaneden aldınız sanacak! Dışarıda satın alınanlara taş çıkartacak pratik trileçe tarifi

TRİLEÇENİN PÜF NOKTALARI NELER?
Trileçe genellikle 3 çeşit sütten yapılır. Manda, inek ve keçi sütünü birlikte kullanırsanız tatlınız daha lezzetli olacaktır. Biz tek çeşit süt kullandık.
Yumurta ve şekerin karışmasını sağlayın. İyice krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Kek hamurunun çökmemesi için kaliteli un kullanmalısınız.(Söke, Ovadan, Sinangil.)
Unun kıvamı az olmamalıdır.
Hamuru spatula ile tek yönde karıştırın. Hamuru aşağıdan yukarıya aktarmak daha uygun olacaktır.
Şerbeti kaynatmayın. Şekeri sütün içinde eritin.
Üzerine karamel sosu dökün.
Trileçe keki şerbetle birleştirdikten sonra bir süre buzdolabında sossuz olarak bekletin. Bunun nedeni, kekin üzerinde fazla köpük kalma ihtimalinin olmasıdır. Bu köpüğü kaşık yardımıyla alın ve ardından karamel sosu kekle karıştırın. Ya da hazır karamel veya ahududu sosu kullanabilirsiniz.
Buzdolabında 4-5 saat bekletirseniz trileçe daha lezzetli olur.
Trileçenin doğru servis edilebilmesi için özellikle dikdörtgen güveç kaplarında veya kenarları düz tepsilerde hazırlanması önemlidir.