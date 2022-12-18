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Herkes pastaneden aldınız sanacak! Dışarıda satın alınanlara taş çıkartacak pratik trileçe tarifi

Hafif tadıyla çay saatlerinin bir numaralı tatlısı Balkan mutfağının efsane lezzeti trileçe birçok kişinin favorisi. Sütlü tatlı sevenlerin ilk tercihi olan bu lezzetin püf noktaları mevcut. Yapımı oldukça kolay olan trileçe tarifi listelerinizin bir numarası olacak. İşte pastanelere taş çıkartan en pratik ve lezzetli trileçe tarifi...

Giriş: 18.12.2022 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Balkan mutfağından çıkıp ünü neredeyse tüm dünyaya yayılan bu efsane lezzet hafif tatlı sevenlerin favorisi. Hafif olmasıyla da sütlü tatlı sevenlerin tercih ettiği trileçenin tarifi ise çok basit. İspanyolcada üç ve süt kelimelerinin birleşimiyle meydana gelen trileçe üç çeşit sütün karışımıyla meydana gelen tatlı demektir. Özellikle karamel sosuyla tercih edilen trileçe tarifinin farklı çeşitleri de bulunur. İşte yapımı kolay lezzeti şahane trileçe tarifi

  • TRİLEÇE TARİFİ

    Hafif tatlı sevenler için harika bir alternatif olan trileçe tarfinin yapımı çok kolay. İşte pastane triliçe tarifi...

    Trileçe için malzemeler:

    5 adet yumurta

    1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

    1,5 su bardağı un

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Sütlü sosu için;

    3,5 su bardağı süt

    3 yemek kaşığı toz şeker

    200 g sıvı krema

    Karamel sosu için;

    1 çay bardağı şeker

    1 yemek kaşığı tereyağı

    200 g sıvı krema

    Üzeri için;

    1 paket krem şanti

  • TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

    Kremşanti ile triliçe hazırlamak için önce yumurtaları ve toz şekeri bardağa alıp boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatula ile alttan üste karıştırın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dökün.

    170° fırında 10 dakika pişiriyoruz sonra ısıyı 150°ye düşürüp yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Süt, toz şeker ve sıvı kremayı Trileçe süt sosuna uygun bir kapta çırpın ve buzdolabında saklayın.

    Karamel Sos için şekeri tavamıza alıp orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Rengi dönünce 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edip tereyağını eritin.

    Son olarak sıvı kremayı ekleyip kısık ateşte sosumuz koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

    Sıcak kekimizi çeviriyoruz, parşömen kağıdını çıkarıyoruz ve çatalla delikler açıyoruz.

    soğuk şerbetimizi kekin üzerine dökelim.

    1 paket kremşanti, bir kısmını süslemek için ayırın ve kalanını kekin üzerine yayın. Çırpılmış kremanın üzerine ılık karamel sosumuzu dökelim.

    Ayrılmış kremşanti ile süsleyin ve kürdan ile şekil verin. 5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis ediyoruz.

    Enfes Karamel Triliçe tatlısını hazırlayanlara şimdiden afiyet olsun.

  • TRİLEÇENİN PÜF NOKTALARI NELER?

    Trileçe genellikle 3 çeşit sütten yapılır. Manda, inek ve keçi sütünü birlikte kullanırsanız tatlınız daha lezzetli olacaktır. Biz tek çeşit süt kullandık.

    Yumurta ve şekerin karışmasını sağlayın. İyice krema kıvamına gelene kadar çırpın.

    Kek hamurunun çökmemesi için kaliteli un kullanmalısınız.(Söke, Ovadan, Sinangil.)

    Unun kıvamı az olmamalıdır.

    Hamuru spatula ile tek yönde karıştırın. Hamuru aşağıdan yukarıya aktarmak daha uygun olacaktır.

    Şerbeti kaynatmayın. Şekeri sütün içinde eritin.

    Üzerine karamel sosu dökün.

    Trileçe keki şerbetle birleştirdikten sonra bir süre buzdolabında sossuz olarak bekletin. Bunun nedeni, kekin üzerinde fazla köpük kalma ihtimalinin olmasıdır. Bu köpüğü kaşık yardımıyla alın ve ardından karamel sosu kekle karıştırın. Ya da hazır karamel veya ahududu sosu kullanabilirsiniz.

    Buzdolabında 4-5 saat bekletirseniz trileçe daha lezzetli olur.

    Trileçenin doğru servis edilebilmesi için özellikle dikdörtgen güveç kaplarında veya kenarları düz tepsilerde hazırlanması önemlidir.

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