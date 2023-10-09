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        Haberler Dünya SON DAKİKA | İsrail'de 'savaş hali' ilan edildi: Gazze'ye saldırılar aralıksız sürdü!

        İsrail'de 'savaş hali' ilan edildi: Gazze'ye saldırılar aralıksız sürdü!

        Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. Dün 'savaş hali' ilan edilen İsrail'de Gazze'ye yönelik bombardıman gece boyu aralıksız sürdü. İsrail ve Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, binlerce yaralının olduğu açıklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.10.2023 - 07:38 Güncelleme: 09.10.2023 - 07:48
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        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
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        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

        İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye devam etti, hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti.

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        "ARALIKSIZ SÜRDÜ"

        Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibariyle bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.

        Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

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        İSRAİL VE FİLİSTİN'DE CAN KAYBI ARTIYOR

        Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 700'e yükseldiği bildirildi, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.

        İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

        Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

        73 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

        İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

        İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

        İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, toplam 57 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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        BMGK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

        Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün olağanüstü toplandı.

        Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çok sayıda üyesi pazar günü Hamas'ı kınadı ancak ABD, oy birliği sağlanamamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

        İSRAİL'DE SAVAŞ HALİ İLAN EDİLDİ

        İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine dün savaş hali ilan edildi.

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

        Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

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        Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

        HİZBULLAH: TARAFSIZ DEĞİLİZ

        Dün sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapılmış, saldırıyı Lübnan'daki Hizbullah Hareketi üstlenmişti.

        Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

        İSRAİL ORDUSU YANLIŞLIKLA KENDİ ASKERİNİ VURDU

        İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

        İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

        Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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        İsrail pazar günü, Hizbullah örgütünün İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesine kurduğu bir çadırı silahlı insansız hava aracıyla bombalamıştı.

        Yine İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

        260 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İsrail kurtarma servisi Zaka, Hamas'ın saldırısına uğrayan müzik festivalinde yaklaşık 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
        #Hamas
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