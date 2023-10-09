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Cumartesi günü erken saatlerde gerçekleşen Hamas'ın 'Aksa Tufanı Operasyonu'nda İsrail'de en az 700 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı.

Birkaç saat içinde Hamas, İsrail'e karşı benzeri görülmemiş bir ilk saldırı gerçekleştirerek, sayıları 100 civarında olduğu tahmin edilen çok sayıda rehineyi Gazze'de kıyı bölgelerine geri götürdü. Hamas'ın sosyal medya kanalları aynı anda üyelerin sınırda paraşüt ile indiğini gösteren videoları yayınladı.

Cumartesi günü İsrail'e düzenlenen saldırıdan birkaç saat sonra yayınlanan videoda konuşan kişinin Muhammed Deif olduğu belirtildi.

Deif konuşmasında "Halkımıza karşı devam eden suçlar ışığında, işgal çılgınlığı ve uluslararası yasa ve kararların reddedilmesi ışığında, Amerika ve Batı desteğinin ışığında, tüm bunlara son vermeye karar verdik. Böylece düşman artık hesap sorulmadan eğlenemeyeceğini anlasın" dedi.

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'MİSAFİR' İSRAİL SALDIRILARI SONRASI TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU İşte takma adı 'Misafir' olan, İsrail tarafından onlarca yıldır aranan ve 20 yıl önce bir hava saldırısında bir kolunu ve bacağını kaybettikten sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Deif'e dair bilinenler... Gazze'deki El Ezher Üniversitesi'nde siyaset profesörü Mkhaimar Abusada, "Bundan önce bile Deif kutsal bir kişilik gibiydi ve hem Hamas içinde hem de Filistinliler tarafından çok saygı görüyordu" diyerek Deif'i anlatırken İsrail'e yönelik en büyük operasyonun artık onu 'gençler için tanrı gibi bir figür haline getireceğini' de sözlerine ekledi. Financial Times'a konuşan İsrailli ve Filistinli analistler, Deif'in şiddeti bir araç olarak kullanma konusunda kararlı olduğunu söylüyor.

"ATEŞKES ANLAŞMALARINI İHANET OLARAK GÖRÜYOR" Hamas'taki diğer kişiler gibi Deif de, 1990'ların sonlarındaki Oslo Anlaşmalarını, direnişe ve İsrail'in yerine bir Filistin devleti kurma yönündeki asıl amaca ihanet olarak görüyor. REKLAM Bir zamanlar bomba yapımcısı olan ve Gazze'nin altında bir tünel ağı kazmaya yönelik on yıllık bir programın da mimarı olan Deif, onun hakkında bilgi sahibi olan bir İsrailli yetkiliye göre, 1960'larda Han Yunus mülteci kampında Muhammed Diab İbrahim el-Masri olarak doğdu.

TEK FOTOĞRAFI VAR, HAKKINDA BİLİNENLER ÇOK AZ Hakkında o kadar az şey biliniyor ki adı bile bir sır. Onu 1980'li yıllarda tanıyanlar o zaman bile Deif ismiyle anıldığını söylerken, bazıları da onu doğum ismiyle tanıdıklarını söylüyor. Kamuoyunda ise yalnızca bir tane çözünürlüğü düşük fotoğrafı var.

1996'DAKİ SALDIRILARDAN SORUMLU TUTULUYOR İsrailliler tarafından hapse atıldıktan sonra Deif'le aynı hücreyi paylaşan ve artık Hamas'ın üyesi olan Gazi Hamad "Hamas'taki yaşamının başlangıcından itibaren askeri yola odaklanmıştı. Her zaman bizi güldürmek için küçük karikatürler çizen bir vatanseverdi" diyor. İsrail ise 1996'da 50'den fazla sivilin ölümüne yol açan saldırı da dahil olmak üzere, intihar saldırılarında düzinelerce insanın ölümünden Deif'i sorumlu tutuyor. Deif'in, 1996 yılında İsrail tarafından patlayıcılarla dolu bir cep telefonuyla öldürülen 'Mühendis' lakaplı bomba yapımcısı Yahya Ayyash'tan eğitim aldığı söyleniyor. REKLAM Deif ardından yıllar içerisinde Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları'nın saflarına yükseldi ve İsrailli yetkililere göre ilk temel roketlerin yapım sürecinde yer aldı.

"DEİF'İN TAM OLARAK İSTEDİĞİ BUYDU" Cumartesi günkü saldırıyla ilgili İsrailli yetkili, "Bu terör eylemi, Deif'in de yıllardır karşı olduğu ateşkes uygulamasını sonsuza dek sona erdirdi. Artık ateşkes olmayacak, yalnızca misilleme olacak" derken analistler Deif'in her zaman istediği şeyin de zaten tam olarak bu olduğunu belirtiyor. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın birçok ülkenin diplomatik çabasına rağmen yakın zamanda olması ise beklenmiyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir. İsrail: Gazze ablukaya alınacak Haberi Görüntüle Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek Haberi Görüntüle "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü" Haberi Görüntüle Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi! Haberi Görüntüle Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor? Haberi Görüntüle Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor? Haberi Görüntüle

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