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        Haberler Dünya İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe nasıl işliyor?

        İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe nasıl işliyor?

        İsrailli savunma şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi 2011'den beri aktif olan Demir Kubbe, kısa menzilli roketleri ve top mermileri durdurmak ve imha etmek için tasarlandı. İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe nasıl işliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:26
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        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
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        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattı. Son 50 yılın en büyük ve koordineli saldırısıyla karşı karşıya kalan İsrail de "Demir Kılıçlar" operasyonu başlattı.

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        Yıllardır çatışmalara sahne olan İsrail-Gazze Şeridi'nde binlerce kişi hayatını kaybetti. Hamas ve İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken yapılan son açıklamada Gazze'den İsrail'e 7 Ekim'den itibaren 4 bin 400 roket atıldığını kaydedildi.

        DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ SAVUNMA SİSTEMLERİ ARASINDA

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        Demir Kubbe, Gazze ve Lübnan'ın güneyinden gelen tehditlere yanıt vermek, kısa menzilli tehditlere karşı koruma sağlamak için özel olarak tasarlandı.

        İsrailli firmalar Rafael Advanced Defence Systems ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından ABD'nin de desteğiyle oluşturulan Demir Kubbe, 2011 yılında faaliyete geçti. Dünyanın en gelişmiş savunma sistemleri arasında sayılan Demir Kubbe, gelen tehditleri hasara yol açmadan tespit edip yok ediyor. Savunma füzeleri 20 bin-100 bin dolara mal oluyor.

        YÜZDE 90 BAŞARI ORANINA SAHİP

        Hamas ile İsrail arasında yaşanan saldırılarda Demir Kubbe'nin şu ana kadar ne kadar başarılı olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmasa da Demir Kubbe'nin yüzde 90 oranında bir başarıya sahip olduğu biliniyor.

        2021'de yaşanan İsrail-Filistin çatışmalarında Demir Kubbe'nin yüzde 97 oranında başarılı olduğu açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #Demir Kubbe
        #israil
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