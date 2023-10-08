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        Haberler Dünya Son dakika: ABD'nin İsrail'e "ek yardımı" yola çıktı! - Haberler

        ABD'nin İsrail'e "ek yardımı" yola çıktı

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail'e destek amacıyla "ek yardımın" yola çıktığını söyledi. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Hamas'ın saldırılarının ardından USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev grubunu İsrail'e gönderdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 22:06 Güncelleme: 08.10.2023 - 22:50
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        ABD'den İsrail'e askeri destek
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun bu sabah telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

        Açıklamada, Biden'ın, ABD'nin İsrail'e yönelik tam desteğini yinelediği kaydedilerek, "Başkan ayrıca İsrail Savunma Kuvvetlerine ek yardımın şu anda İsrail'e doğru yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini iletti." ifadesi paylaşıldı.

        Biden'ın ayrıca, Netanyahu'ya, ABD tarafının son 24 saatte gerçekleştirdiği yoğun diplomatik çalışmalar hakkında bilgi verdiği de aktarıldı.

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        ABD, İSRAİL'E UÇAK GÖNDERİYOR

        İHA'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Hamas’ın saldırılarının ardından USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev grubunu İsrail’e gönderdiğini duyurdu.

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        İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD İsrail’e destek amacıyla bölgeye uçak gemisi görev grubunu gönderiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Savunma Bakanlığının bölgedeki duruşunu güçlendirmek için birkaç adım attığını duyurdu.

        Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun destek amacıyla İsrail’e gönderildiğini duyurarak, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının bölgede güçlendirilmesi yönünde de adımlar atıldığını aktardı.

        ABD hükümetinin İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynakları hızla sağlayacağını ifade eden Austin, “İlk güvenlik yardımı bugün hareket etmeye başlayacak ve önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.

        BİDEN VE AB'DEN İSRAİL' E DESTEK

        ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin İsrail´e yönelik desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "AB, İsrail´in yanındadır" mesajını paylaştı.

        Hamas´ın dün başlattığı saldırı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Biden, "Dünya dehşet verici görüntüler izliyor. İsrail şehirlerine yağan binlerce roket. Hamas teröristleri sadece İsrail askerlerini değil, sokaklarda ve evlerinde sivilleri de öldürüyor. Bu vicdansızlıktır. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Nokta. Amerika Birleşik Devletleri İsrail halkının yanındadır. Şunu olabildiğince açık bir şekilde ifade etmeme izin verin. Şu an İsrail'e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları istismar ederek avantaj elde edebileceği bir an değildir. Yönetimimin İsrail'in güvenliğine verdiği destek kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır" dedi.

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        LEYEN: AB, İSRAİL´İN YANINDADIR

        Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail bayrağının AB binasına yansıtıldığı fotoğrafları paylaşarak, "Hamas teröristleri masum kadın ve çocukları yakalayıp öldürerek İsrail'in kalbine saldırmıştır. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği İsrail'in yanındadır" ifadelerini kullandı.

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