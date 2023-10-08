Savaş alarmı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları gece boyu sürdü
Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı dün sabah 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatmasının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattı ve 'Demir Kılıçlar' operasyonu başlattığını duyurdu. İsrail ordusu savaş durumuna geçtiklerini açıkladı, Gazze'de çok sayıda bölge bombalandı. Hamas, esir alınan İsraillilerin Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu açıkladı. Netanyahu, Gazze'deki sivillerin bölgeden ayrılması yönünde çağrı yaptı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilere baskı ve uluslararası sessizliğin gerilime neden olduğunu söyledi. Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. İsrail basınına göre ülkede 300 kişi hayatını kaybetti, Filistin Sağlık Bakanlığı ise 256 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.
LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKETLİ SALDIRI
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.
Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi
İSRAİL GAZZE'DE ÇOK SAYIDA BÖLGEYİ BOMBALADI
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi.
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.
Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.
İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.
Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.
İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların ise bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti.
Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.
HAMAS: İSRAİLLİ ESİRLERİN SAYISI NETANYAHU'NUN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN KAT KAT FAZLA
Hamas, esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.
Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.
Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.
Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.
İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİLERE BAZI BÖLGELERİ BOŞALTMA ÇAĞRISI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki Filistinlileri can güvenlikleri için evlerini terk etmeye çağırıp sığınaklara gitmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.
Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.
Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.
Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.