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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve giderek tırmanan gerilimi ele aldı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas ile Macron telefonda görüştü.

Abbas, görüşmede gerilimin tırmanışının ana nedenlerinin "siyasi ufkun daralması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kullanamaması, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletinde bağımsızlık ve egemenlik elde edememesi ve İsrail saldırganlığının devam etmesi ile uluslararası sessizlik" olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarında İsrail'in işgaline son verilmesi ve halkımızın bağımsızlık, egemenlik ve Birleşmiş Milletlere tam üyelik hakkının tanınması, bölgede güvenliği, istikrarı ve barışı sağlayacak şeydir."

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Filistin lideri, uluslararası hukuki kararların İsrail'e uygulanmaması ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin ve baskının devam etmesinin, sonuçlarını kimsenin kaldıramayacağı bir patlamaya yol açtığına dikkati çekti.

Abbas ayrıca, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede Macron ise "Fransa'nın iki devletli çözümü destekleme, gerilimin tırmanmasını durdurmak için çalışma ve tüm taraflarla temas kurma konusundaki kararlılığını" ifade etti.

BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve giderek tırmanan gerilimi ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abbas, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerinin, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına saldırılarının, bölgedeki tırmanışın nedeni olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik tırmanışına son vermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası meşru kararlar ve uluslararası hukukun İsrail üzerinde uygulanmamasının, Filistin halkının maruz kaldığı zulmün sürmesinin, bölgedeki durumları sonuçlarına kimsenin katlanamayacağı bir patlamaya doğru sürüklediğine dikkati çeken Abbas, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Blinken de ülkesinin tüm taraflarla bölgedeki gerilimin sona ermesi için çalıştığını belirterek, iletişimde kalmanın önemini vurguladı.