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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı: Sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:45
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        Dışişleri: Sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin gerilimine yönelik açıklama yapılarak "İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

        Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

        Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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