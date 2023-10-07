Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı. İsrail ordusu ise, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

Gerilim sürerken dünyadan ise peş peşe açıklamalar geldi.

CNN International, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü de bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, ABD'nin Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını kınadığını ve İsrail hükümeti ile halkının yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde "Türkiye olarak bu sabah İsraildeki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı

Öte yandan İsrail’e, Filistin halkına yönelik saldırı ve provokatif eylemlerini durdurması ve uluslararası insani hukuk kurallarına uyması çağrısında bulunuldu.

Bölgedeki gelişmeler karşısında “azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla riske maruz bırakılmaması” çağrısına yer verilen açıklamada, gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olası ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin kentlerine yönelik bir dizi saldırının ardından Filistin ile İsrail tarafları arasında devam eden gerilimin korkunç tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

Mısır, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki taraf arasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

yönelik devam eden terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'e son yılların en büyük saldırısını başlatmasının ardından "Ukrayna, Kudüs ve Tel Aviv'deki sivil halka yönelik roket saldırıları da dahil olmak üzere İsrail'e

Macron, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te "Şu anda İsrail'i vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Kurbanlar, aileleri ve onlara yakın olanlarla tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınadığını açıkladı.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Gazze'den İsrail'e yönelik saldırıları kınıyoruz. İsrail'in kendini teröre karşı koruma hakkına sahip" denildi.

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakan Vekili Jose Manuel Albares Cumartesi günü sosyal medya platformu X'te "Gazze'den İsrail'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu ayrım gözetmeyen şiddet karşısında şaşkına döndük. Bütün dayanışmamız kurbanlarladır" dedi.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır" ifadesine yer verdi.

Belçika, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı.

İRAN

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nu desteklediklerini söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na dair açıklamalarda bulundu. İsrail'i hedef alan operasyonlar nedeniyle Hamas'ı tebrik eden Safevi, "Biz bu operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de bu operasyonu desteklediğinden eminiz. Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.