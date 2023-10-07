Emekli İsrail Büyükelçisi Çelikkol: İsrail-Hamas Savaşı demek daha doğru olur
Hamas'ın silahlı kanadı tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail'den "Savaş kazanılacak" açıklaması geldi. Bölgede yaşananların uluslararası alanda yansımaları ne olur? Bölgeyi ve süreci yakından takip eden Emekli İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol Haberturk.com'a anlattı.
Hamas’ın silahlı kanadı tarafından başlatılan “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından İsrail’den “Savaş kazanılacak” açıklaması geldi. Bölgede yaşananların uluslararası alanda yansımaları ne olur? Bir süredir sorunlar olduğu iddia edilen ABD- İsrail ilişkilerini nasıl etkiler? Ve karşılıklı normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyri ne olur?
Bölgeyi ve süreci yakından takip eden Emekli İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol Haberturk.com’a anlattı.
“BEN 3. BİR İNTİFADA BEKLİYORDUM”
“İsrail iki devletli çözümden çok uzaklaştı” diyen Emekli Büyükelçi Çelikkol “İsrail’in Batı Şeria’daki politikaları devam ediyor. Batı Şeria’nın yüzde 10’undan fazlası yani Yahudi yerleşim bölümleri kurulmuş vaziyette. 1 milyona yakın Yahudi yaşıyor Batı Şeria’da. Ben üçüncü bir intifada bekliyordum ama tabii daha değişik bir süreç gelişti. Hem füzelerle hem de sınırını geçerek… Netenyahu bunu savaşa benzetti. İsrail’in savaş içinde olduğunu ifade etti. Artık buna bir İsrail-Hamas savaşı demek doğru olur. Hamas’ın kullandığı füzelerin İran yapısı olduğu, İran desteği ile yapıldığı ifade ediliyor. Eskiden beri söyleniyor. Ben İsrail’de büyükelçiyken de bunları duymuştum.” değerlendirmesinde bulundu.
“İSRAİL- HAMAS SAVAŞI DEMEK DOĞRU OLUR”
Yaşananları İsrail-Hamas savaşı olarak niteleyen Çelikkol, yapılması gerekenleri de “Benim gördüğüm kadarıyla hem hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’nin çok işlemediğini hem de İsrail’in güvenliğinin mutlaka ve mutlaka Filistin sorunun çözülerek sağlanması gerektiğini gösteriyor. İsrail-Filistin görüşmelerinin bir an önce başlamasına gerekiyor. İki devletli çözümle ilgili olarak mevcut aşırı sağcı hükümet bundan giderek uzaklaşıyor. Konunun bir de uluslararası yanı var. Orta Doğu’nun güvenliği konusu.” sözleriyle özetledi.
“İSRAİL-FİLİSTİN GÖRÜŞMELERİ BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI”
Bölgede iki devletli çözümün esas alınması gerektiğine dikkat çeken Çelikkol, “İsrail çok aşırı tepki gösterirse Gazze’de sivil hak çok etkileniyor. Bunu 2009’daki çatışma zamanından biliyoruz. Uluslararası alanda ABD ve AB’yi kast ediyorum. İsrail’e olan desteği zayıflatır mı, sorusunu akla getiriyor. ABD-İsrail ilişkilerinde birtakım problemler yaşandığı iddia ediliyor. İsrail sivil halka karşı bir askeri operasyon başlatırsa, İsrail’e olan desteğin daha da azalmasına yol açar mı, sorusunu gündeme getiriyor. İsrail’in temkinli davranması gerekli ama temkinli davranacağına dair bir işaret yok.” ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE- İSRAİL İLİŞKİLERİ ETKİLENMEMELİ”
Peki, tüm bu yaşananlar karşılıklı normalleşme adımları atılan Türkiye-İsrail ilişkilerini etkiler mi?
Emekli Büyükelçi bu soruya da şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin bu etkisi İsrail üzerinde Filistin sorunu üzerinde ancak iki tarafla da iyi ve normal ilişkiler yürütmekle oluyor. Hem bu İsrail hem Hamas için söz konusu. Yani Gazze ve Filistinliler için söz konusu.. İnşallah etkilemez. Türkiye’nin bölge konusundaki hem siyasi hem ekonomik etkisi yani yardım anlamında Filistinlilere etkisi ancak iki tarafla da iyi ilişkilerin sürdürmekle olur. Bunu normalleştirme sürecinin devam etmesi gerekir.” dedi.
* Haberin görselleri Associated Press ve DHA'dan servis edilmiştir.