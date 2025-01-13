Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

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STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Dzeko

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor. Ev sahibi Tümosan Konyaspor'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkmış durumda. Hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu çıkışı lige de yansıtmak istiyor.

REKLAM FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemiyor.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR LİGDE 47. RANDEVUDA Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşıyor. İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

FENERBAHÇE SON 10 LİG MAÇINDA 5 KEZ KAZANDI Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.