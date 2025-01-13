Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Konyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekibin ise 5 galibiyet 5 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Dzeko
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.
Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.
Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor.
Ev sahibi Tümosan Konyaspor'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkmış durumda. Hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu çıkışı lige de yansıtmak istiyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemiyor.
FENERBAHÇE İLE KONYASPOR LİGDE 47. RANDEVUDA
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşıyor.
İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.
FENERBAHÇE SON 10 LİG MAÇINDA 5 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.