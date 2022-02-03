Son dakika haberi: Motokurye ve kargo çalışanları rekor büyümeden haklarını istiyorlar! HepsiJet, Scotty, Aras Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo, Yemeksepeti ve Banabi...

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Omicron varyantıyla yeniden yükselişe geçen pandemide çalışanların enflasyonun altında kalan maaş zamlarına karşı eylemleri büyüyor. Pandemi döneminde sokağa çıkmanın bile insanı korkuttuğu günlerde e-ticaret hacmi arttı, kuryeler sistemin taşıyıcısı haline geldi. Şirketler çalışanları sayesinde rekor ciro yaptı ancak maaş zamları beklentilerin altında kaldı.

MAAŞ ZAMLARI HIZLA ERİDİ

Yetersiz ücret zamları ve yüksek enflasyon nedeniyle yaşam standartları geriliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 25.47 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan ilave iyileştirme ile yıllık zam oranı yüzde 30.5'i buldu. En düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartıldı. Asgari ücret 4 bin 253.4 TL'ye yükseldi ancak asgari ücrete yapılan yüzde 50.4’lük zam hızla erimiş durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre ocak ayında tüketici enflasyonu yüzde 48.7, üretici enflasyonu yüzde 93.53 arttı. Bu rakamlar son 20 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Öte yandan 2022'nin ilk sabahında elektriğe yüzde 50 ila yüzde 125 arasında kademeli olarak değişen, doğalgaza meskenler için yüzde 25 zam yapılmıştı.



Türk-İş, Ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin 249 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı ise 13 bin 843 lira oldu.

Bazı şirketler büyümeyi çalışanlarıyla paylaşırken, bazıları maaş zammını enflasyonun altında tuttu.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmesi tamamlandı. Taraflar yıllık yüzde 65.67'lik yıllık zam oranı üzerinde anlaştı.

Enflasyonun altında kalan maaş zamlarına karşı ilk olarak kuryeler Türkiye'nin farklı kentlerinde eylemler başlattı. 24 Ocak'ta Trendyol Express çalışanlarının yüzde 11 oranındaki ücret zammına karşı başlattığı protesto dalgası; HepsiJet, Scotty, Aras Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleriyle devam etti.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Trendyol’da bağımsız teslimatçı olarak çalışan binlerce arabalı kurye, şirketin yüzde 11 zam önerisini reddederek ülke genelinde iş bıraktı. Yüzde 50 zam talep eden Trendyol çalışanları yüzde 38 zam elde etti. Trendyol, "2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hak edişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır'' açıklamasında bulundu.

27 Ocak'ta Denizli’de Aras Kargo’ya çalışan yaklaşık 60 esnaf kurye, yapılan yüzde 10 maaş zammını protesto ederek kontak kapattı.

Hepsijet şirketinde çalışan kuryeler de firmanın paket başına verdiği ücreti 3.75 TL’den 4.75’e çıkarmasına karşı iş bıraktı. Kuryeler 12.500 TL + KDV, 50 km üzerinde km başı yakıt desteği ve sözleşmesi feshedilen işçilerin sözleşmesinin yenilenmesini talep ediyor.

Scotty esnaf kuryeleri de yüzde 22’lik zam teklifini reddederek kontak kapattılar. Yüzde 40 maaş zammı talep eden kuryeler, şirketin İstanbul’daki genel merkezi önünde protesto eylemi düzenledi.

1 Şubat'ta da Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri haklarının verilmesi ve esnaf kurye dayatmasının son bulması talebiyle eyleme başladı. Çalışanlar, işverenin enflasyon oranının altında kalan yüzde 32.7’lik zam teklifine karşılık yüzde 50 artış talep ediyor.

Aynı gün Yurtiçi Kargo çalışanları da yüzde 17'lik zamma ve sözleşme fesihlerine karşı kontak kapattı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası, son olarak örgütlü oldukları Migros Esenyurt Depo’da iş durdurduklarını açıkladı.



İstanbul Beylikdüzü'ndeki Alpin Çorap fabrikasında çalışan işçiler de 1 Şubat'ta ücret zammının açıklanmasının ardından üretimi durdurdu. Adidas, Decathlon, Carrefour ve H&M gibi markalara üretim yapan şirkette işveren 2.500 TL zam ve hiçbir işçinin işten çıkarılmaması taleplerini kabul etti.



1 Şubat'ta Erzincan’da bulunan Kızılay İçecek fabrikası işçileri, yüzde 22’lik zam oranını reddederek üretimi durdurdu.

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Polibak’ta ambalaj bölümünde çalışan 80 işçi de ücret zammının arttırılması talebiyle üretimi durdurdu.

Erdal ve Şimşek Çorap'ta da düşük ücretlere karşı eylem başlatıldı.