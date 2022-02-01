Yurtiçi Kargo çalışanları kontak kapattı

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Yurtiçi Kargo çalışanları yüzde 17'lik zamma ve sözleşme fesihlerine karşı şirketin Pendik'te bulunan bölge müdürlüğü önünde eylem yaptı. Araçlarıyla konvoy yapıp klaksonlar çalarak bölge müdürlüğü önüne giden çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle binanın önünde toplandı.

Çalışanlar için 'Yurtiçi Kargo Çalışanları' adıyla açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda talepler şu şekilde sıralandı:

"Kontak kapadık, haklarımızı almak için Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Bölge Müdürlüğü önüne gidiyoruz. 1. %40 zam yapılsın. 2. Dağıtılacak parça sayıları artırılsın. 3. Sözleşme fesihleri iptal edilsin, hiçbir çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edilmesin."

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Şirket ise eylemin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada "2022'de verilmesi gereken zammın erkene çekildiği" belirtilerek, "Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46’ya çıkarılmıştır. Dolayısıyla sözleşmeli statüde kargo dağıtım faaliyetinde yer alan araçların aylık kazançları performanslarına göre asgari ücretin 2,5 ve 4 katı arasında değişmektedir" denildi.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KAZANIYORUZ"

Açıklamanın ardından Yurtiçi Kargo çalışanları da açtıkları sosyal medya hesabından, "Yalan söylüyorsunuz. Mayıs 2021’de sadece yüzde 5 zam yaptınız, 2021 zammını Aralık 2021’e ertelediniz. O zam 2022 zammı değil ve onu da paket yoğunluğu çok olan Aralık ayında değil Ocak ayında uygulamaya soktunuz. Asgari ücretin altında kazanıyoruz!" yanıtını verdi.