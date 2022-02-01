Yemek Sepeti kuryeleri eylemde

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Online sipariş firması Yemek Sepeti ve Banabi’nin kuryeleri daha önce duyurdukları eylemlerine başladı.

Yüzde 32.7 zam teklifini kabul etmeyen şirket çalışanları İstanbul Şişli’deki Yemek Sepeti genel merkez binası önünde Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri ile birlikte protesto gösterisinde bulundu. Çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceğini ifade etti.

"SAYEMİZDE BÜYÜDÜLER"

Twitter’da Yemeksepeti İşçi Komitesi isimli bir hesap da açan çalışanlar, genel merkez binası önündeki eylemlerinden görüntü paylaştı.

Burada çalışanları temsilen yapılan açıklamada “10 saniyede paket toplamamız bekleniyor. Pandemi sürecinde kimse çalışmazken biz çalıştık. Bu şirket bizim sayemizde büyüdü. Hakkımızın verilmesini bekliyoruz. Sefalet ücretini kabul etmiyoruz” denildi.

İZMİR’DE DE EYLEMDELER

İzmir’de de eylem yapan Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları şirketin Alsancak’taki binasının önünde toplandı. Yine TÜMTİS üyeleri ile birlikte taleplerini dile getiren çalışanlar “Sendika hakkımız engellenemez”, “Asgari değil insanca ücret” ve “İşveren zammını al başına çak” sloganları attı. Çalışanlar, işverenin enflasyon oranının da altında kalan yüzde 32.7’lik zam teklifine karşılık yüzde 50 oranında artış talep ediyor.

ZORLA ESNAF KURYELİĞE

TÜMTİS’in açıklamasına göre Yemek Sepeti ve Banabi, çalışanlarının sendika hakkını tanınmadığı kaydediliyor. Çalışanlarının bir kısmı kadrolu bir kısmı da esnaf kurye olarak hizmet veriyor. Kadrolu çalışanların da esnaf kurye olmaya zorlandığı öne sürülüyor. Esnaf kurye olarak çalışılması durumunda çalışanların güvencelerinin ortadan kalktığı ve çalışma koşullarının da kötüleştiğine vurgu yapılıyor.