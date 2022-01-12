Metal sektöründe anlaşma sağlandı

HABERTURK.COM

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası, Özçelik-İş Sendikası ile işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

İşçi sendikalarından yapılan ortak açıklamada yıllık ortalama yüzde 65.67 oranında zam alındığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre işçilere 2022'de birinci 6 ayda yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam yapılacak. Bu, ilk 6 ayda ortalama yüzde 27.44 maaş zammı yapılması anlamına geliyor. .

İkinci 6 ayda ise herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam yapılacak. Enflasyonun bu oranın üzerinde gerçekleşmesi halinde, enflasyon oranı geçerli olacak

Sözleşmenin üçüncü ve dördüncü 6 aylarında ise enflasyon oranında artış yapılacak.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevlun Kavlak yapılan anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabı üzernden 'Yine tarih yazdık' mesajıyla paylaştı.