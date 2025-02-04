ABD Başkanı Trump'tan kritik İran ve Gazze açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik maksimum baskı politikasına dönülmesine ilişkin bir memorandum imzalarken İran'ın misillemede bulunup kendisine (Trump'a) suikast düzenlemesi durumunda yok edileceğini belirtti.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, İranlı mevkidaşı ile görüşmeye açık olduğunu belirtti. Trump ayrıca İran petrolünün satışına yönelik bir yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

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"GAZZE'Yİ ABD DEVRALACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenledikleri basın toplantısında Gazze'nin geleceğine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Trump "Gazze'yi ABD devralacak. İyi bir iş yapacağız. Oradaki patlayıcıların imha edilmesinden sorumlu olacağız. Yıkılmış binalardan arındıracağız Gazze'yi. Daha sonra orayı geliştirerek çok sayıda iş imkanı oluşturacağız." dedi. Trump ayrıca ABD'nin Gazze'nin kontrolünü uzun süre sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Trump, ABD Ordusunun Gazze'de konuşlanıp konuşlanmayacağına ilişkin soruya ise "Eğer gerekirse evet. Orayı devralacağız." dedi.

"BATI ŞERİA İLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ"

Trump, bir gazetecinin İsrail'in Batı Şeria'da egemenlik hakkı olup olmadığına ilişkin sorusuna ise "Bu konuya bakacağız. İnsanlar bu fikri seviyor. Ancak bu konuda herhangi bir karar almış değiliz. Önümüzdeki dört hafta içinde karar vereceğiz." dedi.

"FİLİSTİNLİLERİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

Trump diğer yandan Filistinlilerle ilgili teklifini yineledi. Filistinlilerin artık Gazze'de yaşayamayacağını ifade eden Trump, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmekten başka bir seçeneği olmadığını söyledi. Trump "Gazzelilere başka bir yerde tesis kuralım. Gazze harabe bir yer. Orta Doğu'da başka bir yer tesis edecek parası olan insanlar var. Bence bu Gazze'ye dönmekten daha iyi. Gazze'de on yıllardır ölüm var." dedi.

Trump, bir diğer demecinde ise "Gazze'de yaşanmaz. Gazzelileri başka bir yere temelli olarak taşıyabiliriz. Neden Gazze'ye dönmek istesinler? Gazze tam bir harabe. Bölgede birçok zengin ülke var. Onlar için bir değil birçok yer yapabiliriz. Tek bir yer olmak zorunda değil." dedi.

Trump ayrıca Mısır'ın Gazzelilere yer sağlama konusunda kendilerine yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

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HAMAS'TAN TRUMP'A "GAZZE" YANITI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunduğu açıklamasını reddettiğini duyurdu.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi. Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı. Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı. FİLİSTİN'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ MANSUR'DAN TRUMP'A TEPKİ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulundu. Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun ele alındığı kapalı acil oturumun ardından basına açıklama yaptı. Trump'ın daha önce de benzer sözler sarf ettiğini, Mısır ile Ürdün'ün bunlara açık ve net bir şekilde cevap verdiğini anımsatan Mansur, aynı zamanda Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin'in ortak bir açıklama yaparak Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini bildirdi. "GAZZE HALKININ İSRAİL'DEKİ İLK EVLERİNE DÖNMELERİNE İZİN VERSİNLER" Mansur, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin. Buralar güzel yerler ve halkımız severek buralara dönecektir. O zamana kadar Gazze bizim evimizdir." vurgusunda bulundu. Ateşkes anlaşmasının ardından iki gün içinde 400 bin Filistinlinin yürüyerek yıkılmış evlerine döndüğüne dikkati çeken Mansur, Filistin halkının seçim ve kararlarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi. Mansur, Filistin halkının Gazze'deki yıkımı temizlemek, okullarını, hastanelerini ve yollarını yeniden inşa etmek istediğini, tüm liderler ve insanların buna saygı duyması gerektiğini dile getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın Washington'daki ikili görüşmesinden beklentilerine ilişkin ise Mansur, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının uygulanması ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Mansur, BMGK'nin de bu çerçevede görevini yerine getirmesi gerektiğini, şiddetin durdurulması için 1 ülke hariç diğer BMGK üyelerinin ortak açıklamaya onay verdiğini aktardı. "BMGK'nin kapısını çalmaya devam edeceğiz." diyen Mansur, Gazze'deki korkunç yıkımın Batı Şeria'da tekrarlanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. ABD, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNDEN ÇEKİLDİ ABD Başkanı Donald Trump imzaladığı kararname ile ABD'yi Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından çekti. (UNRWA) BEN-GVİR’DEN YENİ YASA TEKLİFİ Netanyahu-Trump görüşmesinin ardından işgalci İsrail, Gazze’deki Filistinlileri zorla göç ettirme planlarını hızlandırıyor. İşgalci İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Gazzelilerin “gönüllü göçünü” teşvik eden yeni bir yasa tasarısını sundu. Netanyahu hükümetinden esir takası anlaşmasına tepki olarak istifa eden Ben-Gvir’in yasa teklifi, İsrail Meclisi’nde ön oylamaya sunulacak. REKLAM Bu teklif, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerine zorla göç ettirilmesi önerisinin hemen ardından geldi. Trump’ın açıklamalarına Arap dünyası sert tepki gösterirken, işgalci İsrail’de bu tür önerilere destek artıyor. "GÖNÜLLÜ GÖÇ" ADI ALTINDA ZORUNLU SÜRGÜN PLANI Yasa tasarısında, Gazzelilerin topraklarından ayrılmalarının teşvik edilmesi gerektiği ve bunu kabul edenlerin “geri dönmeme taahhüdü” imzalaması gerektiği belirtiliyor. Buna göre, Gazze’yi terk eden Filistinlilere belirli bir süre sonra işgalci İsrail Maliye Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın ortak kararına bağlı olarak ekonomik yardım paketi sağlanacak. Ancak yasa, bu yardımdan sadece “silahlı direniş faaliyetlerine katılmadığı tespit edilen” Filistinlilerin faydalanabileceğini öngörüyor. Buna ek olarak, Gazze’den ayrıldıktan sonra geri dönmek isteyenler, aldıkları ekonomik yardımı iki katı ile geri ödemek zorunda kalacak ve bunu yapmadıkları sürece Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin topraklarına girişleri yasaklanacak. Habertürk’ün ulaştığı diplomatik kaynaklara göre, işgalci İsrail bu yasa tasarısını yalnızca iç politikada aşırı sağın desteğini kazanmak için değil, aynı zamanda uluslararası toplumun tepkisini ölçmek amacıyla gündeme getirdi.

TRUMP: MISIR VE ÜRDÜN BU PLANI KABUL EDECEK Donald Trump, Ben-Gvir’in önerisine benzer şekilde, Gazzelilerin zorla tahliye edilmesi gerektiğini ve Mısır ile Ürdün’ün bu göç dalgasını kabul edeceğine inandığını belirtti. Ancak geçtiğimiz günlerde Arap dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, bu tür öneriler sert bir dille reddedildi. Öte yandan işgalci İsrail kamuoyunda bu tür yasaların destek gördüğü ve Netanyahu’nun aşırı sağcı müttefiklerinin baskısı altında olduğu gözlemleniyor. Yasanın Meclis’te ön oylamada geçmesi beklenirken, uluslararası toplumdan gelecek tepkiler ise merakla bekleniyor.