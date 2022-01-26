Trendyol'dan kurye eylemiyle ilgili açıklama

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Trendyol, yüzde 11 zam verilmesi nedeniyle eylem yapan esnaf kurye sistemindeki çalışanlarla ilgili açıklama yaptı. Trendyol, "2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır'' açıklamasında bulundu.

Trendyol, söz konusu çalışanların 'Sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla ve Trendyol ile imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

- Mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketleriyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.

- 2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

- Mevcut iddialarda ise, sadece “iş ortağı destek paketleri” ‘nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.