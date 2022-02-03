Enflasyonda 20 yılın zirvesi

HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 ocak ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Tüketici enflasyonu yıllık yüzde 48.70, üretici enflasyonu ise yüzde 93.53 arttı.

TÜİK'in açıkladığı veriler, endeksin 100 değerinde baz alındığı 2003 yılından bu yana en yüksek seviyelere çıkmış oldu.

Türkiye'nin tüketici enflasyonunda bu seviyeleri en son 2002 yılının nisan ayında yüzde 52.7 ile görmüş ancak yıl sonu enflasyon yüzde 29.7 düzeyinde gerçekleşmiş ve TCMB ve hükümetin belirlediği yüzde 35'lik seviyenin altında yıl kapatılmıştı.

Yüzde 90'ın üzerine çıkan üretici enflasyonunda ise en yüksek değer yüzde 135 ile 1995 yılının mart ayında ölçülürken, Nisan 1995'te yüzde 92, Ocak 1998'de yüzde 93 ve Şubat 2002'de yüzde 92 seviyeleri görülmüştü.