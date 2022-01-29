HepsiJet'ten zam açıklaması

Hepsiburada.com online ticaret platformunun kurye sistemi HepsiJet, şirket olarak çalışan kuryelere yapılan zam teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- HepsiJet çatısı altında, kendi şirketleri aracılığıyla sipariş teslimatı yapan iş ortaklarımız ile 2022 yılına ait fiyat güncellemeleri Ocak ayı içerisinde yapılmıştır.
- 24 Ocak tarihinde açıkladığımız yıllık artış oranları sonrasında HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2095 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak %46 oranında artmıştır.
- Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış oranı dışında taşımacı iş ortaklarımıza destek amacıyla Aralık ve Ocak aylarında ek yakıt katkısı yapılmıştır. Çeşitli mecralarda “1 TL zam” olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan %46’lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.
- HepsiJet, tüm imkanlarını seferber ederek ve yapabileceğinin en iyisini yaparak, şirketleri aracılığıyla teslimat yapan iş ortaklarının her zaman yanlarında olmaya devam edecektir.
- Sektörünün yerli sermayeli en büyük şirketi olarak çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak sürdürülebilir paydaşlık hukukundan taviz vermeden, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte kazanma ve büyüme prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz.
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