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        Haberler Gündem Güncel 15 işçi zehirlendi! İplik fabrikasında kimyasal paniği! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        15 işçi zehirlendi! İplik fabrikasında kimyasal paniği!

        Bursa'da bir iplik fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. Olayda 15 işçi zehirlenirken, fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:55
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        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahanesindeki kimyasal sızıntıdan 15 işçi etkilendi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü fabrika tahliye edildi.

        DHA'nın haberine göre Orhangazi ilçesi Gölyolu Harmansazı mevkiinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde saat 10.00 sıralarında kimyasal sızıntı meydana geldi.

        GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

        Yoğun duman fabrikanın etrafını sararken, ihbarla fabrikaya itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 15 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Bölümü’nde gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        150 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

        Bu arada bin 150 işçinin çalıştığı fabrika tahliye edildi. Üretimin durdurulduğu fabrikada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

        Öte yandan, gazdan etkilenen işçiler nedeniyle hastanelerin acil servislerinin kapatıldığı, acil servise hasta kabul edilmediği bildirildi.

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