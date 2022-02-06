Türk-İş'ten motosikletli kuryelere destek

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kovid-19 salgını sürecinde internet üzerinden alışverişin yaygınlaştığını anımsatarak, buna bağlı olarak motosikletli kurye ihtiyacının ortaya çıktığını, salgın nedeniyle işsiz kalan birçok kişinin kuryelik yapmaya başladığını söyledi.
Sayıları tam bilinmemekle birlikte Türkiye'de kayıtlı olarak yaklaşık 200 bin kişinin motosikletli kurye olarak çalıştığına dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:
"İnsanların evden çıkmaya korktuğu, en yüksek vaka sayılarının görüldüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde dahi canını tehlikeye atarak çalışan motosikletli kuryelere toplumun bir teşekkür borcu var. Evlerine ekmek götürmek için canlarını riske atan bu insanlar maalesef iş güvencesi olmadan, düşük ücretlerle sendikasız çalıştırılıyor. Bu kardeşlerimiz, sendikaya üye olduklarında ise onların sırtından para kazanan koca koca markalar ayak oyunlarına başvuruyor. Bir bakıyorsunuz motosikletli kuryeler bir kararla 'taşımacılık' iş kolundan 'büro' iş koluna geçirilmiş, bir bakıyorsunuz uydurulan 'esnaf kurye' modeliyle statüleri işçiden işverene dönüştürülmüş. Tüm bunlara rağmen bu çalışanlar Türkiye'nin dört bir yanında seslerini yükseltip, haklarını aramaya devam ediyor."
Atalay, motosikletli kuryelerin büyük bir emek sömürüsüyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Türk-İş olarak tüm işçilerin haklarını savundukları gibi motosikletli kuryelerin de haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
Çalışma hayatındaki birçok sorunun çözümünün sendikal örgütlülükten geçtiğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:
"Ülkemizde 15 milyon 294 bin sigortalı çalışandan 2 milyon 189 bini sendikalı. Maalesef sendikalaşma oranı sadece yüzde 14,32 düzeyinde. Baktığımızda çalışma hayatındaki birçok sorunun nedeni sendikasızlıktan kaynaklı. Motosikletli kuryeler de bu kesimin içerisinde. Onlar sendikalı olmak istiyor ama işletmelerin ciddi tehdit ve engellemeleri söz konusu. Bu böyle devam edemez. Öncelikle motosikletli kuryelerin sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı. Kazalara neden olan hız puanı ve kuryelerin performansının birbiriyle yarıştırılması uygulamalarına son verilmeli. İşletmelerin sendikalaşmaya karşı ortaya çıkardığı 'esnaf kurye' modeli en güvencesiz çalışma biçimi. İşletmeler bu aldatmacaya son verip, çalışanların taleplerini karşılamalıdır."
Motosikletli kuryeleri Türk-İş çatısı altında örgütlenmeye davet eden Atalay, "Türk-İş olarak, ücret ve çalışma koşulları konusunda hiçbir söz hakkı olmayan, sosyal haklar ile sendikal hak ve özgürlüklerden mahrum çalışan motosikletli kuryelerin verdiği mücadeleyi destekliyoruz." dedi.
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