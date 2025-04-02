Piyasalarda gün sonu: 02 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.523,31 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,41 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,VANGD,CEMTS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DOCO,TKFEN,YBTAS oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.294.616.807.70 TL), YKBNK (5.556.320.909.40 TL), THYAO (4.972.389.787.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Nisan 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde -0,04 düşerek 37,92 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,45 yükselerek 41,19 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (02 Nisan 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,37 değer kazanarak 3.124,91 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,30 değer kazanarak 3.811,13 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.231,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.848,56 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,88 artış ile 86.455,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,42 düşüş ile 1.886,62 doları buldu. Brent Petrol ise 74,32 dolar