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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 02 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 02 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (02 Nisan 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,41 değer kaybederek 9.523,31 puanla günü kapattı.Dolar ise 37,92 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,30 ile 3.811,13 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 02 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        02 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.523,31 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,41 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,VANGD,CEMTS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DOCO,TKFEN,YBTAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.294.616.807.70 TL), YKBNK (5.556.320.909.40 TL), THYAO (4.972.389.787.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        52.85
        1.15 %
        6.294.616.808
        Y
        24.16
        0.50 %
        5.556.320.909
        T
        305.00
        -1.93 %
        4.972.389.788
        I
        12.30
        0.33 %
        3.964.895.862
        T
        135.00
        -10.00 %
        3.707.232.522
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        28.38
        10.00 %
        225.674.021
        V
        22.66
        10.00 %
        11.755.056
        C
        10.78
        10.00 %
        240.937.614
        S
        3.19
        10.00 %
        61.845.651
        P
        33.26
        9.99 %
        301.930.083
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        6,460.00
        -10.00 %
        41.978.033
        T
        135.00
        -10.00 %
        3.707.232.522
        Y
        193,500.00
        -10.00 %
        15.149.378
        Q
        312.00
        -9.96 %
        12.767.797
        A
        72.40
        -9.95 %
        6.227.275
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Nisan 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,04 düşerek 37,92 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,45 yükselerek 41,19 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,92
        -0,04 %
        E
        EUR/TRY
        41,19
        0,45 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Nisan 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,37 değer kazanarak 3.124,91 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,30 değer kazanarak 3.811,13 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.231,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.848,56 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.124,91
        0,37 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.811,13
        0,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.848,56
        0,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.231,20
        0,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,88 artış ile 86.455,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,42 düşüş ile 1.886,62 doları buldu. Brent Petrol ise 74,32 dolar

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