Piyasa raporu (05 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (05 Aralık 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 34,70 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,56 ile 2.942,45 liraya geriledi.
05 Aralık 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,50 yükselerek 9.935,96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9965.5100 puandan işlem görürken en düşük 9849.4700 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SNKRN,PKART,SELGD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IHLAS,MACKO,RAYSG oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.957.766.973.00 TL), AKBNK (4.099.795.019.95 TL), YKBNK (4.057.035.502.18 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
293.50 ₺
|
1.56 %
|
9.957.766.973
|
63.45 ₺
|
1.12 %
|
4.099.795.020
|
30.50 ₺
|
0.39 %
|
4.057.035.502
|
13.95 ₺
|
0.43 %
|
4.030.000.117
|
13.38 ₺
|
-2.48 %
|
2.838.128.142
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
49.52 ₺
|
10.00 %
|
3.804.467
|
68.75 ₺
|
10.00 %
|
68.969.339
|
48.90 ₺
|
9.99 %
|
134.545.916
|
15.11 ₺
|
9.97 %
|
14.049.788
|
209.50 ₺
|
9.97 %
|
219.096.996
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.54 ₺
|
-9.92 %
|
158.201.556
|
100.90 ₺
|
-6.83 %
|
76.159.589
|
508.00 ₺
|
-6.79 %
|
182.973.791
|
68.05 ₺
|
-5.49 %
|
18.616.929
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Aralık 2024 Perşembe)
Dolar/TL yüzde -0,14 azalarak 34,70 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,51 yükselerek 36,74 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,70 ₺
|
-0,14 %
|
E
|
36,74 ₺
|
0,51 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Aralık 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,59 :artarakazalarak 2.634,35 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,56 düşüş sonucu 2.942,45 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,56 düşerek 4.810,90 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.184,77.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.634,35 ₺
|
-0,59 %
|
2.942,45 ₺
|
-0,56 %
|
19.184,77 ₺
|
-0,56 %
|
4.810,90 ₺
|
-0,56 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 6,66 değer kazanarak 102.505,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,96 yükselerek 3.889,88 dolardan işlem gördü.