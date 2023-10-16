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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Netflix 6 milyon abone kazandı, fiyatları artırması bekleniyor - Teknoloji Haberleri

        6 milyon abone kazandı, fiyatları artırması bekleniyor

        Netflix, şifre paylaşımını kısıtlayan uygulamasını hayata geçirmesinden bu yana kârını ve kullanıcı sayısını yükseltiyor. Üçüncü çeyrekte 6 milyon abone kazanan platformun fiyatlarını da yukarıya çekeceği belirtiliyor

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 16.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:18
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        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
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        Netflix son dönemin en çok konuşulan dizi, film, içerik platformları arasında yer alıyor. Hem yaptığı fiyat artışları ile hem de şifre paylaşımı kısıtlaması uygulaması ile özellikle sosyal medya üzerinden tepki çeken platformun buna karşın abone sayısını ise yükseltmeyi başardığı açıklandı.

        KÂR BİLDİREN TEK BÜYÜK YAYINCI

        Platformun Disney gibi önemli rakipleri fiyat artışlarına karşın büyük kârlar elde edemezken, Netflix'in ise hane dışında şifre paylaşımını engelleme hareketi ile tek kârlı büyük yayıncı olduğu belirtiliyor. Bu uygulama sayesinde üçüncü çeyrekte büyük bir atılım yapan yayıncının bu süre içerisinde 6 milyon kullanıcı kazandığı da açıklandı.

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        HOLYWOOD GREVİ SONRASI FİYATLAR ARTABİLİR

        ABD'nin dizi ve film sektörünün kalbi olarak nitelendirilen Hollywood'da senaristlerin ve oyuncuların katıldığı büyük bir grev patlak vermişti. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grevi sonlandırmak amacıyla bir görüşme başlatılmıştı ancak bu görüşme, görüşmelerde SAG-AFTRA'nın teklifinin, yılda ek 800 milyon dolara mal olacağı ve ekonomik yüke yol açacağı sebebiyle askıya alındı.

        Reuters'in bildirdiğine göre, Netflix bu görüşmelerin sonlanmasını bekliyor. Ekim ayının başlarında basında çıkan bir raporda, Hollywood aktörlerinin grevinin sona ermesinden sonra fiyatları artırabileceği belirtildi.

        Analistler, Netflix'in önümüzdeki aylarda reklamsız seçeneklerinin fiyatlarını artıracağını ve reklamların kullanıcı başına daha fazla gelir elde etmeye yardımcı olduğu diğer katmana daha fazla abone çekmesini beklediklerini belirtti.

        Analistler, şimdiye kadar, şifre baskısından sonra Netflix'e abone olan çoğu izleyicinin reklamsız planları tercih ettiğini de ekliyor.

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