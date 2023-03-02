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Mahkemeden Ekşi Sözlük kararı

Önceki günlerde erişime kapatılan sosyal medya platformu Ekşi Sözlük, mahkeme tarafından platforma erişim engelinin kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yaptığımız itiraz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz" denildi

Giriş: 02.03.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Mahkemeden Ekşi Sözlük kararı
HABERTURK.COM

Önceki hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan sosyal medya platformu Ekşi Sözlük cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Yaptığımız itiraz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz" denildi.

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut da, mahkeme tarafından platforma erişim engelinin kaldırıldığını bildirdi. Purut, ilgili mahkeme kararını da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekşi Sözlük, platforma erişimin engellenmesinin ardından BTK ile görüşme sağlandığını açıklamıştı.

Bu görüşmenin ardından kamuoyuna yapılan açıklamada, BTK'nın erişime engel kararının arkasında, 'platformda kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği'nin gösterildiği belirtilmişti.

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