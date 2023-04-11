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Kızılderililer 'cennetin asası' diyor! Saksıda yetişiyor, cilt sağlığından diyabete şifa oluyor

Aloe vera alternatif tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir bitki türüdür. Cilt bozuklukları ve kabızlık da dahil birçok hastalık için kullanılan aloe vera, besin olarak tüketilmez. Jel ya da krem şeklinde kullanılır. Yetiştirilmesi ve bakımı oldukça kolay olan aloe vera, cilt sağlığında mideye birçok alanda fayda sağlar. İşte Kızılderililerin ‘cennetin asası’ olarak nitelendirdiği bakımı kolay ve pratik olan saksı bitkisi aloe veranın 6 faydası…

Giriş: 11.04.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Son yıllarda popülerliği artan aloe vera bitkisi cilt üzerindeki faydalarından dolayı günümüzde daha çok kozmetik alanda tercih edilir. C, A, E vitamini, beta karoten, folik asit, kalsiyum, magnezyum içeren aloe vera suyu, bağışıklık sistemini etkileyen maddelerle savaşmaya yardımcı zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu durum vücuttaki stresi azaltarak, diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser gibi kronik durumların riskini azaltmada etkili olur.

  • Cilt sağlığından kalbe, diyabetten şekere şifa deposu olan aloe vera içerdiği antioksidanlar sayesinde diyabet ve kalp hastalığı tedavisinde önemli rol oynar. Aloe vera suyu, sinir ve kas kullanımı için hayati bir besin olan yüksek düzeyde magnezyum içerir. Magnezyum, kan basıncını düzenleyenler de dahil olmak üzere 300'den fazla farklı enzim reaksiyonuyla vücuda yardımcı olmaktadır.

  • İşte aloe vera suyunun faydaları:

    Cildi temizlemeye yardımcı olur

    Susuz kaldığınız zamanlarda cildin sivilce üretimi artar. Cildiniz daha fazla yağ üretir ve bu da sivilcelerin çıkmasına neden olur. Aloe vera suyu içmek cildinize ekstra nem verecek ve böylece sivilceleriniz azalır.

  • Kabızlığı giderir

    Aloe vera, aşırı asitliği, ülseri ve gastroözofageal reflü hastalığını (GÖRH) iyileştirerek, sindirime yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda doğal müshil olarak da kullanılmaktadır. Bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlığı önlemede etkilidir. Aloe vera suyu tüketmek kabızlık problemi yaşayanlar için şifa yerine geçer. Aloe Vera yaprağı altında bulunan lateks, yapışkan sarı bir kalıntıdır. Kabızlığı gideren bitkinin jelinden ziyade bu kısmıdır.

  • Diş plağını azaltır

    Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları çok yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarının başında gelir. Diş hastalıklarını önlemenin en iyi yollu dişlerde plak veya bakteriyel biyofilm oluşumunu azaltan geçer. Aloe vera ağızda plak üreten bakterileri öldürmede etkilidir. 4 günlük kullanımdan sonra, aloe vera ağız gargarasının diş plağını azaltmada klorheksidin kadar etkili olduğu görüldü.

  • Aftların tedavisine yardımcı olur

    Ağzınızda oluşan küçük beyaz lekeler tüm gününüzü mahvedebilir. Günlük hayattaki alışkanlıklardan kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek ağız ülseri ve aft yaraları, dudak altında, ağız içinde oluşarak yaklaşık bir hafta sürebilir. Araştırmalar Aleo Vera bitkisinin aftların tedavinden kilit rol oynadığına işaret ediyor. Aloe vera gargarası aynı zamanda ağız yaralarının yol açtığı ağrıyı azaltır. Aloe vera, ağız ülserlerinin iyileşmesini hızlandırarak ağrıyı azaltabilir.

  • Kırışıklıkları önler

    Aloe vera jelinin cildin yaşlanmasını yavaşlatabileceğini gösteren araştırmalar vardır. Cildin nemi korumasına ve cilt bütünlüğünü iyileştirmesine yardımcı olur.

  • Kan şekerini dengeler

    Aloe vera insülin duyarlılığını artırır ve kan şekeri yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle diyabet hastalığının tedavinde önemlidir.

  • Antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir

    Aloe vera, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde sağlık için oldukça faydalıdır. Polifenol olarak bilinen güçlü antioksidanlar içermektedir. Aloe verada bulunan bazı bileşiklerle beraber bu polifenoller, insanlarda enfeksiyonlara sebep olabilecek bakterilerin çoğalmasını engellemeye yardımcı olur. Bu durum yaraları iyileştirmeye ve cilt problemlerini tedavi etmeye yardımcı olmaktadır.

  • Yaraların iyileşmesini hızlandırır

    Aloe vera jeli, yaraların ve özellikle yanıkları tedavisinde kullanılmaktadır. Aloe vera, bir polisakkarit olan glukomannan ve bir büyüme hormonu olarak bilinen giberellin içermektedir. Bu durum yaraların daha hızlı iyileşmesinde etkili olmaktadır.

  • Aloe veranın diğer faydaları ise şunlardır:

    Yapılan deneylerde Aloe veranın içerisindeki antioksidan yapılı bileşiklerin meyve, sebze ve et ürünleri gibi pek çok gıdanın bozulmasını geciktirdiği gözlemlenmiştir. Bu özelliği sayesinde hem gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla hem de doğal yenilenebilir film ve kaplama materyali olarak da kullanılabilecek faydalı bir bitkidir.

    Çeşitli bilimsel araştırmalarda immunostimülan (bağışıklık sistemini destekleyici) olduğu gösterilmiştir.

    Akne (sivilce) sorunlarınız varsa Aloe vera içeren jel ve sabunların kullanımı akneli cildin tedavisine yardımcı olabilir.

    Ciltte kaşıntılı döküntülerin giderilmesinde etkili olabilir.

    Cildi nemlendirir, yumuşatır ve kırışık oluşumunu yavaşlatarak yaşlanmayı geciktirebilir.

    Özellikle yaz aylarında güneş yanıklarının ve güneş lekelerinin giderilmesinde faydalı olabilir.

    Birinci ve ikinci derece yanık tedavisinde fayda sağlayabilir. Ayrıca yanıktan dolayı oluşan ağrıların azalmasında etkili olabilir.

    Dil, yanaklar ve ağzın tamamında yanma hissi olarak tanımlanan yanan ağız sendromuna iyi gelebilir.

    Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelebilir. Bazı diş macunlarının içeriğinde de yer alır..

    Radyasyondan dolayı oluşan cilt toksisitesinde (zehirlenmesi) tavsiye edilebilir.

    Aloe vera jeli ile zenginleştirilmiş probiyotik yoğurt yapımında kullanılarak besinlerle tüketilebilir.

    Sindirimi hızlandırarak kilo kaybında yardımcı olabilir; ancak fazla tüketimi ishal yapabilir ve böbreklere zarar verebilir.

    Diyabet (şeker) hastalığına fayda sağladığı söylense de yapılan deneylerde diyabetle ilişkisi henüz kesin olarak kanıtlanamamıştır.

    Hepatit ve inflamatuvar bağırsak hastalıklarında fayda sağlayabilir.

    Aloe vera, antihistaminik özelliği olan (allerjik reaksiyonları azaltan) alprogen maddesini bulundurur. Bu sayede hafif düzeyde cilt allerjilerine iyi gelebilir.

    Sindirimi kolaylaştırıcı etkisinden dolayı kabızlık tedavisinde kullanılan diğer besinlerle birlikte kullanılması kabızlık sorunun daha çabuk giderilmesine yardımcı olabilir.

    Donmadan kaynaklı hafif yaralanmaların tedavisinde etkili olabilir.

    Aloe vera özlü krem kullanımı uçuk virüsünün iyileşmesinde yardımcı olabilir.

    Daha çok deri yüzeyinde, ağız ve genital bölgede oluşan kaşıntılı deri hastalığı olan oral liken planus hastalığının semptomlarını azaltmada fayda sağlayabilir.

    Sedef hastalığında Aloe vera özlü krem hafif derecedeki sedef hastalığına bağlı görülebilen kızarıklık, pullanma, iltihap gibi semptomları azaltabilir.

    Saç derisinde kullanıldığında kepek ve saç dökülmesi gibi saç sorunlarına çözüm olabilir. Saç dökülmesi ve saçkıran durumunda Aloe veranın kırmızı - turuncu çiçekli kısmın özünü kullanmak daha etkilidir.

    Dalak ve karaciğer büyümesine iyi geldiği düşünülmektedir.

    Antioksidan özellikli maddeler içerir.

    Bitkinin içeriğinde 18 amino asit, 20 mineral ve A, C, E vitaminleri gibi toplamda 12 vitamin çeşidi bulunur.

    Aloe vera suyu, mide yanması iyileşmesinde fayda sağlayabilir.

    İçeriğindeki beta karoten ile göz sağlığı üzerine faydalıdır.

    Artrit ağrılarınızın azalmasına yardımcı olabilir.

  • ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

    Birçok faydası bulunan aloe vera bitkisinin ağız yoluyla alınması zehirlenmeye, karın kramplarına ve ishale neden olabilir. Her şeyde olduğu gibi aloe vera kullanımında da aşırıya kaçmamak gerekir. Ayrıca içilen aloe vera suyu kalp hastalığı ilaçlarının, idrar söktürücülerin ve potasyum tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltabilir ve istenmeyen olumsuz sonuçlara neden olabilir.

  • Ağız yoluyla kullanımı sakıncalı olabilse de, direkt cilde uygulanması genellikle ciddi yan etkilere neden olmaz. Aloe veranın özellikle jel kısmının nanoteknoloji ve geliştirilmiş yöntemler kullanılarak; yara pansuman malzemelerinin, kumaşların, antibakteriyel özellikli ürünlerin ve kişisel bakım ürünlerinin içeriğine eklenmesi ile bu bitkiden çok kapsamlı olarak faydalanmak mümkündür. Siz de özellikle cilt yaraları için doktorunuza danışmak koşuluyla kullanabilirsiniz.

  • ALOE VERA ZARARLARI VE RİSKLERİ VAR MI?

    Aloe vera kullanmadan önce mutlaka uzman doktora danışmanız gerekmektedir. Aloe veranın yan etkileri şu şekilde sıralanabilir:

    Aloe vera cildi tahriş edebilir

    Müshil etkisi olan aloe vera, kramp ve ishale neden olabilir.

    Birkaç günden fazla aloe tüketen kişilerin kanında elektrolit dengesizliklerine neden olabilir.

  • Aloe vera kullanımının sağlığa ya da cilde yaralarının yanında riskleri bulunmaktadır. Aloe vera riskleri şu şekilde açıklanabilir:

    Derin kesiklere veya ciddi yanıklara doğrudan aloe vera uygulamayın.

    Sarımsak, soğan ve lale alerjisi olan kişilerin aloe alerjisi olma olasılığı daha yüksektir.

    Yüksek dozda aloe vera tehlikeli olabilir.

    Bağırsak problemleri, kalp hastalığı, hemoroid, böbrek problemleri, diyabet veya elektrolit dengesizlikleriniz varsa aloe vera kullanmayın.

    Güvenliğine dair kanıt bulunmadığından, aloe vera takviyeleri, çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar tarafından ağızdan kullanılmamalıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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