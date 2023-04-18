KGF limitinin 50 milyar TL'si deprem bölgesine sunulacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak deprem felaketinin ilk gününden bu yana vatandaşların yaralarını sarmak için birçok adım attıklarını belirten Bakan Nebati "AFAD’a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca, hane başı 15 bin lira Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik. Doğal Afet Sigortası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19.6 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Daha şimdiden 100.000’den fazla konutun inşasına başladık. Bu süreçte, Bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

KONTEYNER BAŞINA 30 BİN TL DESTEK

Kalıcı konutlar inşa edilene kadar, bazı geçiş dönemi çözümlerini devreye aldıklarını belirten Bakan Nebati deprem bölgesi için aldıkları ilave tedbirler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ’lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ni ivedilikle hayata geçirdik. Bu paketler kapsamında hâlihazırda toplamda 9.5 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup yararlanma imkânının halen devam ettiğini buradan tüm işletmelerimize hatırlatmak isterim. Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz."

FATURALAR SİLİNDİ

Ayrıca, yakın zamanda kurulan Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya aldıklarını belirten Bakan Nebati depremde evi ya da işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşların geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarını sildiklerini hatırlattı.

ÇİFTÇİ KREDİLERİ 1 YIL FAİZSİZ ERTELENDİ

Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerin sorunlarına en doğru çözümleri üretebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını söyleyen Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık. Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık. Hububatta dekar başına 50 lira olan desteğimizi de 100 liraya çıkardık. Hayvanları telef olan çiftçilerimizin hayvanlarını birebir telafi etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

'KAHRAMANMARAŞ ÖNCELİĞİMİZDİR'

Kahramanmaraş’ta esnafın ve çiftçinin her daim yanında olduklarını söyleyen Bakan Nebati şehre yönelik destekleriyle ilgili olarak "2022 yılında Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 4 bin 523 esnaf ve sanatkârımıza Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 1.1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Aynı dönemde 8 bin 955 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla yaklaşık 2.6 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi imkânı sağladık. Depremin temel merkezi olan Kahramanmaraşımız desteklerde önceliğimizdir. Bugün de depremde zarar gören altyapıyı tadil etmek için Tarım ve Orman Bakanımız ve Belediye Başkanımızla bir araya geldik" açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati ilerleyen dönemde birinci önceliklerinin depremden etkilenen tüm illeri eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, depremzede vatandaşlara huzurlu yuvalarının anahtarlarını bir an evvel teslim etmek olduğunu sözlerine ekledi.

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