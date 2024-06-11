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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık İş Bankası’na 1 milyar doların üzerinde sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi - Para Haberleri

        İş Bankası’na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi

        İş Bankası, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 562,7 milyon Euro ve 442 milyon dolar tutarında iki sendikasyon kredisi aldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:47
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        İş Bankası'na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi
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        Türkiye İş Bankası, 562,7 milyon Euro ve 442 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.

        Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisi ile küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilerin yanı sıra küçük çiftçilere kullandırılacak nakdi kredi tutarları, sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlendi.

        Kredi anlaşmasında Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör; ING Bank N.V., Mashreqbank PSC ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

        Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 21 ülkeden 48 bankanın katılımı ile tamamlanan kredi işlemine 18 yeni banka katılım gösterdi. Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %2,25, ABD Doları diliminde ise SOFR + %2,50 oldu.

        Bu yıl 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan İş Bankası'nın ekonomik ve toplumsal gelişime katkıda bulunma sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğine vurgu yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sendikasyon kredisine ilişkin açıklamasında; "Geçen yıl adlığımız 388 milyon Euro ve 224 milyon USD tutarındaki borcumuzu öderken, yeni sözleşme kapsamında yaklaşık 563 milyon Euro ve 442 milyon USD tutarında bir kaynak sağlamış olduk. Yenileme oranımız %163 oldu ve bu, yaklaşık 400 milyon USD tutarında yeni kaynak girişi anlamına geliyor. Bu kaynağı, tüm paydaşlarımızla daha güçlü bir gelecek inşa etme yolculuğumuzda, iklim değişikliğiyle mücadelede, müşterilerimizin yeşil dönüşümünü ve kadının toplumdaki yerinin güçlenmesine yönelik çalışmaları desteklemek için kullanacağız" diyerek, sürdürülebilirlik temalı kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

        Hakan Aran, yeni sendikasyon kredisiyle, Banka müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanına desteklerini sürdürürken, küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilerin yanı sıra küçük çiftçilere kullandırılacak nakdi kredi tutarlarına dayalı belirledikleri sürdürülebilirlik performans kriterleri aracılığıyla ülkemizde hem tarımın gelişmesine hem de kadının toplumdaki yerinin ve ekonomideki rolünün sağlamlaşmasına yönelik taahhütlerini güçlendirdiklerini belirtti.

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