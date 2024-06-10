iOS 18 tanıtıldı: iOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte iOS 18 yenilikleri ve çıkış tarihi! - Teknoloji Haberleri

iOS 18 tanıtıldı: iOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte iOS 18 yenilikleri ve çıkış tarihi! - Teknoloji Haberleri

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Apple, teknoloji dünyasında heyecan yaratan bir adım atarak iOS 18'in yapay zeka (AI) destekli yeni sürümünü tanıttı. Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir dizi yenilik ve özellik ile geliyor.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA YETENEKLERİYLE DONATILDI Yeni iOS 18, cihazların daha akıllı ve kullanıcı dostu olmasını sağlayan gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatıldı. En dikkat çekici yeniliklerden biri, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenerek onlara kişiselleştirilmiş öneriler sunan "Akıllı Asistan" özelliği. Bu özellik, mesajlaşmadan fotoğraf düzenlemeye kadar birçok alanda kullanıcılara yardımcı oluyor.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNDE OTOMATİK OLARAK EN İYİ AYARLAR SEÇİLECEK Apple, yapay zeka destekli kamera iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor. iOS 18, fotoğraf ve video çekimlerinde otomatik olarak en iyi ayarları seçerek profesyonel kalitede görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, yeni görüntü işleme algoritmaları sayesinde düşük ışık koşullarında bile net ve kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün hale geliyor. REKLAM

KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASI DAHA DA GÜÇLENİYOR Gizlilik ve güvenlik, Apple'ın her zaman öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. iOS 18 ile birlikte gelen yeni güvenlik önlemleri, kullanıcı verilerinin korunmasını daha da güçlendiriyor. Yapay zeka destekli güvenlik taramaları, cihazlarda potansiyel tehditleri tespit ederek kullanıcıları uyarıyor ve gerekli önlemleri alıyor.

SIRI DE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞTİ Apple, yeni sürümle birlikte Siri'yi de önemli ölçüde geliştirdi. Yapay zeka destekli Siri, daha doğal ve akıcı bir konuşma deneyimi sunuyor. Kullanıcıların sorularını daha hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlayan Siri, aynı zamanda çoklu dil desteği ile farklı dillerde de etkili bir şekilde çalışıyor.

EKOSİSTEMLE UYUMLU VE TÜM CİHAZLARLA KESİNTİSİZ BİR DENEYİM iOS 18, ayrıca Apple'ın ekosistemiyle uyumlu çalışarak kullanıcıların tüm cihazlarında kesintisiz bir deneyim sunuyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler, iPhone, iPad ve Apple Watch kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

"TEKNOLOJİ DAHA DA ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİ" Apple CEO'su Tim Cook, yeni sürümle ilgili yaptığı açıklamada, "iOS 18, yapay zekanın gücünü kullanıcılarımızın hizmetine sunarak teknolojiyi daha da erişilebilir ve faydalı hale getiriyor. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak bu yenilikleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz," dedi.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA HEYECAN UYANDIRDI iOS 18'in yapay zeka destekli sürümü, Apple kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve teknoloji dünyasında heyecan uyandırdı. Yeni sürümün, kullanıcı deneyimini tamamen yeniden tanımlayarak Apple'ın mobil işletim sistemi konusundaki liderliğini pekiştirmesi bekleniyor.