Son dakika haberleri... İstanbul'da günlerdir beklenen toplu ulaşım zammı 6 Nisan itibarı ile kabul edildi. UKOME Toplantısı bir kez daha yapılırken İBB'nin zam teklifi revize edilerek kabul edildi. Böylelikle, İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam yapıldı. İETT zammı sonrası güncel akbil fiyatları merak konusu oldu. Toplu taşıma zammı ile beraber minibüs, taksi, otobüs, metro ve metrobüs ücret tarifesi değişti. Peki, İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? İşte, İETT zammı ve toplu taşımada yeni fiyat tarifesi...