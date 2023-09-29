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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı - Teknoloji Haberleri

        Genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı

        2023 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Türkiye elektronik haberleşme sektörü 3 aylık pazar verileri raporu açıklandı. Raporu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, genişbant abone sayısının 93,1 milyona ulaştığını vurgulayarak 536 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:33
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        Genişbant abone sayısı 93,1 milyon
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2023 yılının 2’nci çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

        Yılın ikinci çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 465 şirketin, 843 yetki belgesi bulunduğuna değinen Uraloğlu, “TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un net satış gelirleri yaklaşık 38,2 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 12,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

        2023 yılının ilk yarısı itibariyle mobil abone sayısı 91,4 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 107,1 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016’da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 91,8’ini oluşturduğu görüldü. M2M abone sayısı 8,5 milyona ulaştı” şeklinde konuştu.

        2023 yılının ilk yarısı itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısının yaklaşık 172 milyon olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Bununla birlikte yılın ikinci çeyreğin de ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 9,2 oranında artarak 2 milyon 465 bin 812 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009’dan 30 Haziran 2023’e kadar toplam 2 milyon 538 bin 670 adet numara taşıma işlemi gerçekleşti.” açıklamalarında bulundu.

        “536 BİN KM FİBER ALTYAPIYA ULAŞILDI”

        Yılın ilk yarısı itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477 dakika, sabit şebekelerde ise 95 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: “İnternet abone sayısı incelendiğinde 71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı. 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,6 civarında artışla 536 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmış olup fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,3 milyondur. Genişbant internet abonelerinin kullanımları incelendiğinde, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 238 GByte iken 2023 yılının ikinci çeyreğinde bu rakamın 254 GByte’a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2022 yılı ikinci çeyreğinde 12,8 GByte olan veri kullanımının 16 GByte’a ulaştığı görüldü” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, “Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından Haziran 2023 sonu itibarıyla 6,9 milyon elektronik imza ve 903 bin mobil imza olmak üzere toplam 7,8 milyon elektronik sertifika oluşturuldu” dedi.

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