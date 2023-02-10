Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

En ağır ikinci can kaybı

Ülkemizin son 120 yıllık tarihinde 5 ve üzeri şiddete sahip birçok yıkıcı deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi kapsayan yıkıcı iki depremde yaşanan can kaybı, son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı oldu

Giriş: 10.02.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
En ağır ikinci can kaybı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki an be an artıyor.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 4'üncü günde 17.674'e ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre vefat sayısı, son 120 yılda ülkemizde meydana gelen depremlerde en ağır ikinci can kaybı oldu.

En ağır can kaybı, 1939 Erzincan depreminde yaşanmış, 32.968 kişi hayatını kaybetmişti
1999 Gölcük depreminde ise enkaz altından 17.470 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

DEPREM DAYANIŞMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Kardeşim minik, ölebilir" "Siz eve nasıl girdiniz?"
DSÖ'den Türkiye ve Suriye'ye destek
DSÖ'den Türkiye ve Suriye'ye destek
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.