Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki an be an artıyor.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 4'üncü günde 17.674'e ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre vefat sayısı, son 120 yılda ülkemizde meydana gelen depremlerde en ağır ikinci can kaybı oldu.

En ağır can kaybı, 1939 Erzincan depreminde yaşanmış, 32.968 kişi hayatını kaybetmişti

1999 Gölcük depreminde ise enkaz altından 17.470 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

