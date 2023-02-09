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Haberler Gündem Antakya Rönesans Rezidans'ta bine yakın kişi yaşıyordu! "Rezidansın altından sesler geliyor, kurtarın!" Yardım çığlığı! - Deprem son dakika haberleri

Bine yakın kişi yaşıyordu! "Rezidansın altından sesler geliyor, kurtarın!" Yardım çığlığı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir oldu. Rezidansı yapan şirketin, "Cennetten bir kare" diye medyada fotoğraflarını paylaştığı sitenin altında bine yakın kişinin olduğu ve sesler geldiği sosyal medyada yankı uyandırdı

Giriş: 09.02.2023 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Antakya Rönesans Rezidans'ta bine yakın kişi yaşıyordu!
Bine yakın kişi yaşıyordu! "Rezidansın altından sesler geliyor, kurtarın!" Yardım çığlığı!
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta, Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem geride binlerce enkaz yığınına dönmüş bina bıraktı.

250 DAİRELİ VE 12 KATLI REZİDANS

Fotoğraflar ve video, DHA'dan alınmıştır.
Fotoğraflar ve video, DHA'dan alınmıştır.

Bu binalardan biri de Hatay´ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı´nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 daireli ve 12 katlı Rönesans Rezidans'tı.

BİNA, REZİDANSIN HAVUZUNA DOĞRU DEVRİLMİŞ

DHA tarafından dronla görüntülenen rezidansın, deprem sırasında havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği objektife yansıdı.

EN AZ BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Yaklaşık bin kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişi enkaz altında kalırken, bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

"CENNETTEN BİR KARE" DİYE REKLAMI YAPILMIŞTI

2013 yılında fotoğrafları, "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" diye basında paylaşılan yapıyla ilgili sabah saatlerinde önemli bir bilgi paylaşıldı.

"SESLER GELİYOR, KURTARIN" ÇIĞLIĞI

Sosyal medyada yankı uyandıran çağrıda on binlerce kullanıcı, "Antakya Rönesans Rezidans altında 1000 kişi var, hâlâ sesler geliyor. Kurtarın…" cümlesini paylaştı. Kat -2'deki sığınakta depremzedelerin olduğu ve vücut ısılarının tespit edilebileceği sosyal medyada yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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