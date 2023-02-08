Türkiye, 6 Şubat sabahı 9 saat arayla iki büyük felaketi peş peşe yaşadı. Saat: 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.7, saat: 13.24'te ise Elbistan ilçesi 7.6 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı.

BİNLERCE İNSANIMIZI KAYBETTİK Yüreklerimize ateş düşüren acıyla binlerce insanımız hayatını kaybetti; on binlerce yurttaşımız ise yaralandı. Depremin hemen ardından felaket bölgesine giden İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, izlenimlerini Habertürk'e anlattı. İşte Prof. Dr. Sözbilir'in tespitleri:

"SADECE DEVLETİMİZİN YARDIMI YETMEZ" "Bu depremden en az zararla çıkmak için, sadece devletimizin yardımı yetmez. Bu deprem, son 100 yılda yaşadığımız depremlerden çok farklı ve çok daha büyük bir etki alanına sahip oldu.

"HATAY-MALATYA ARASINI YERLE BİR ETTİ" Kırılan fay parçaları farklı illerden geçtiği için etki alanı 10 ile yayıldı. 9 saat içinde iki büyük deprem ve bir orta şiddette deprem, toplam 3 ana şok ve yüzlerce artçı şok... Hatay ile Malatya arasındaki yerleşimleri yerle bir etti.

"ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CAN KAYBI..." Binlerce ev kullanılamaz halde, enkaz altında binlerce can kaybı... Peki neden oldu bu, faylar birbirini tetikledi. 3 fayın çalışması sonucunda 500 km civarında yüzey kırığı gelişti. Böylesine büyük bir deprem Türkiye'de sık yaşanmıyor.

"HALKIN DESTEĞİ GEÇ GELDİ" Bu deprem sadece devletin olanaklarıyla üstesinden gelinebilecek bir deprem değil. Toplumun tüm katmanlarının uyum içinde çalışması gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla halkın desteği geç geldi. Uluslararası destek çok cılız. Kendi içimizde yaşayan varlıklı insanların yardımı çok önemli. Türkiye'deki güç sahibi büyük şirketler, bir futbolcuya milyonlarca Euro veren spor kulüpleri gereken destekte zayıf kaldı.

"SİVİL ARAÇLAR KURTARMA EKİPLERİNE DARBE VURDU" Depremin ilk 72 saatinde boş olması gereken ana ulaşım yolları sivil araçlarla dolu. Zamanında ulaşması gereken arama-kurtarma ekipleri ve lojistik desteklere en büyük darbeyi bu vurdu.

"AKRABALARIM ENKAZ ALTINDA" İlk büyük deprem uykuda yakaladı insanları. Benim Hatay'daki Defne-Döver isimli köyümün güzel insanları, akrabalarım enkaz altında. Özellikle Adıyaman, Maraş, Malatya, Hatay ve Osmaniye gibi illerimizde elektrik, doğal gaz kesintileri zamanla benzin kuyruklarının uzamasına neden oluyor.

"MARAŞ-ADANA YOLU KİTLENMİŞ DURUMDAYDI" Buna ağır iklim koşulları da eklenince, enkaz altındaki insanların yaşamda kalma süresi azalıyor. Elazığ, Sisam-İzmir ve Düzce depremlerini yeni yaşayan Türkiye, böylesine büyük bir depreme hazır değildi. Gece saat 22.00'de, Maraş-Adana yolu yine kitlenmiş durumdaydı.

"YAKITA VE İLETİŞİM AĞINA İHTİYAÇ VAR" Ama tehlike hâlâ geçmiş değil. 7.7 ve 7.6'nın artçıları bile yıkıcı değer olan 6 büyüklüğünü geçer. Ulusal ve uluslar arası düzeyde profesyonel yardıma ihtiyaç var. Ciddi miktarda bir yakıta ihtiyaç var. Acilen iletişim ağlarının düzeltilmesine ihtiyaç var.

"ADIM ATMAK İÇİN SON 24 SAAT" Güçlü iş makinelerine ihtiyaç var. Ama kara yoluyla değil. Hava yoluyla olmalı bunlar. Maddi kaynakları güçlü insanların gönlü zengin insanlara yardım etme zamanı. Tek vücut olmanın, kenetlenmenin tam zamanı ve bunun için sadece 24 saat kaldı. Aklımızı doğru kullanabilirsek can kaybını azaltma yolunda hâlâ adım atma şansımız var."