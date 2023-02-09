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1- Ne yapabilirim?

10 ili etkileyen ve binlerce binayı yıkan bu büyük depremde herkesin yapabileceği bir şeyler var. Deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları için de, depremde evini kaybetmiş, yakınlarının enkaz altından çıkarılmasını bekleyen vatandaşlarımız için de ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Bunun için de imkanlarınız ölçüsünde maddi ya da ayni yardımda bulunabilirsiniz.

AFAD’IN DEPREM BAĞIŞ HESAPLARI

KIZILAY’IN DEPREM BAĞIŞ SAYFASI

E-DEVLET ÜZERİNDEN DEPREM BAĞIŞI İÇİN

AHBAP’IN BAĞIŞ SAYFASI

İHH’NIN BAĞIŞ SAYFASI

2- Maddi yardımda bulunmak istiyorum, nereye gönderebilirim?

Bağış toplamaya yetkili iki kurum AFAD ve Kızılay. Bu iki kurumun yayınladığı İBAN numaralarına maddi bağışlarınızı gönderebilirsiniz. E-devlet üzerinden de bağış yapmanız mümkün. Ayrıca bağış toplamak için resmi kurumlardan onay almış Ahbap, İHH gibi platformlara da bağış yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki belediyenin de yardım kampanyasına katılabilirsiniz. Bağışlarınızı göndereceğiniz İBAN numaralarının yetkili kurum ve kuruluşlara ait olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

3- Maddi yardım dışında deprem bölgesinin neye ihtiyacı var?

Barınma, yiyecek, giyecek, ısınma… Hepimizin aklına gelebilecek insani ihtiyaçlar. Ancak burada da doğru ürün ya da malzemeleri seçmek önemli. Mesela yiyecek ise bozulmaması önemli, giyecek ise kış şartları düşünülmeli. Bebekler için mama, bez, kadınlar için ped gibi unutulabilecek ama önemli kalemler de ihtiyaçlar arasında yer alıyor. AFAD, Kızılay ve bölgedeki yardım kuruluşlarının duyurduğu ihtiyaç listelerini takip etmek gerekiyor.

4- Peki bu ayni yardımları afetzedelere nasıl ulaştırabilirim?

İşin belki de en kritik yanı burası. Valiliklere, kaymakamlıklara, AFAD, Kızılay temsilciliklerine, yardım toplayan belediyelere, yetkili sivil toplum kuruluşlarına teslim edebilirsiniz. Birçok spor kulübü de tesislerinde ya da statlarında yardımları topluyor. Size en uygun teslim noktasını belirleyip yardımlarınızı bırakabilirsiniz. Bazı sanal alışveriş platformlarından da bölgeye ulaştırmak üzere ihtiyaç listelerindeki ürünlerden de satın alabilirsiniz.

5- Yardımlarımı kendim götürebilir miyim?

İşte bunu sakın yapmayın. Bölgeye yardım götürmek kadar yolları da açık tutmak hayati önem taşıyor. Kendi aracınızla yola çıktığınızda trafiğe neden olabileceğinizi toplu ulaşım araçlarını kullandığınızda bölgeden çıkmak isteyen bir afetzedeye engel olabileceğinizi unutmayın. Ayrıca toplanan yardımların tasnifi, gerekli noktalara ve kişilere ulaşması da bir organizasyon işi. Bunu da bölgedeki uzman ellere bırakmamız gerekiyor. İyi organize edilmediği durumlarda aşağıdaki videodakine benzer görüntüler ortaya çıkabiliyor.

6- Yardım dışında yapabileceğim bir şey var mı?

Elbette. Hepimizin gözü kulağı bölgedeki gelişmelerde. Bilgileri doğru kaynaklardan takip etmek, sosyal medyayı bu bilinçle kullanmak da önem taşıyor. Bu sayede doğru bilginin, uyarıların hızlı ve etkin bir şekilde yayılmasını sağlarken dezenformasyonun önüne geçmiş oluruz.

7- Deprem bölgesinde gönüllü olabilir miyim?

AFAD da Kızılay da gönüllü kabul ediyor. Yine yardım kuruluşlarına gönüllü olmak mümkün. Ancak kritik nokta şu ki, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bir eğitim gerekiyor. Bu da bugün yaşadığımız bir afette öğrenilecek kadar basit bir konu değil. Ancak bir deprem ülkesi olduğumuzu göz önüne alırsak hiç istemesek de her zaman afetlere hazırlıklı olmak adına en yakın zamanda bu eğitimlere başlayabilirsiniz.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN

KIZILAY’IN ANLIK GÖNÜLLÜ İHTİYAÇLARI

Tabii deprem bölgesindeki insan kaynağına arama kurtarma çalışmaları dışında da ihtiyaç var. Yardımların paketlenmesinden, yiyecek dağıtımına kadar pek çok alanda yardımınız olabilir. Mesela Kızılay’ın ihtiyaçlara göre güncel bir gönüllü sayfası bulunuyor. Yine yardım kuruluşlarının taleplerini takip etmek gerekiyor.