AA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), diğer ekiplerle Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanında ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 16 yaşındaki Abdülkadir Al Hüseyin, 12 yaşındaki Gaysa Al Hüseyin ve 5 yaşındaki Gayda Al Hüseyin'e ulaştı.

Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Aynı aileden kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

40 YAŞINDAKİ KADIN ÇIKARILDI

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 40 yaşındaki Selma Hasar'a ulaştı.

Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan Hasar'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hasar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA'DA YAŞLI ADAM KURTULDU

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından ses alan ve buraya yoğunlaşan ekipler Nazime Şahin'in ardından bir kişiyi daha sağ kurtardı.

Enkaz altından yaralı çıkarılan Abdullah İnal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ELBİSTAN'DA DA İYİ HABER

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı.

Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk'e ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"HOŞ GELDİN NİDA"

ANDA Derneği Genel Merkezinden Hatay'a giden ekipler, Kışlasaray Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında arama yaptı.

Çalışma yapan ekip, isminin "Nida" olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğunu depremden yaklaşık 80 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Ekipler, enkaz altından çıkardıkları kız çocuğunu, "Hoş geldin Nida" diyerek karşıladı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Nida, tedavisi için hastaneye sevk edildi.

MAHİR VE HİLAL KURTULDU ANNELERİ BEKLENİYOR

Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde ekipler, 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşlere ulaştı.

İki kardeş, depremin 80'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. İki kardeş, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Ekiplerin, kardeşlerin annesini kurtarmak için çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'DA BEŞİR SEVİNCİ

Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, depremden yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

81. SAATTE DE BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu'nun ardından 72 yaşındaki Abdullah İnal da 81. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Ekipler, Zaviye Mahallesi'ndeki Afan Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 6 katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman ve İstanbul'dan gelen ve Malatya’daki ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gönüllüler, Nazime Şahinoğlu'nu 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkardı. İlk müdahalesi hazır bekletilen UMKE ekiplerince yapılan Şahinoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, aynı binada enkaz altında olan 72 yaşındaki Abdullah İnal da sağ olarak çıkarılıp tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gönüllünün yanı sıra; AFAD, JAK ve UMKE ekibi de katıldı.

ALİ BATTAL KURTULDU

Hatay'a gelen İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Gün Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmasıyı bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, Ali Battal'ı ilk depremden 81 saat sonra çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Battal, daha sonra hastaneye götürüldü.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

MALATYA'DA 2 KARDEŞİ KEDİLERİYLE BİRLİKTE ENKAZDAN 82 SAAT SONRA KURTARILDI

Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerlerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Enkazda 5 yaşındaki Furkan Özbay'a ulaşan ekipler, çıkardıkları yaralı çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti.

Ekipler daha sonra Furkan'ın ağabeyi, 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaştı. Doğukan da yanındaki kedisi "Asit" ile kurtarıldı.

İki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan kedi ise inşaatın dışına kaçtı.