Emekli promosyonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yapılan son düzenleme ile bazı bankalar totalde 8 bin TL'ye varan ödeme yapabiliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile yüzde 42,35 Temmuz zammı emekli maaşlarını etkiledi. Peki, "En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?" İşte emekli promosyonu veren bankalar ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...