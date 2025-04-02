Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir beklenen tarihi dış ticaret açıklamasını yaparken, çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergileri getirdi.

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Getirilen gümrük vergileriyle ilgili tablo yayımlanırken, tabloda hem ilgili ülkenin ABD'ye uyguladığı vergi oranı hem de ABD'nin uygulayacağı yeni gümrük vergileri yer aldı.

Ülke ABD'ye uygulanan tarife* (%) ABD'nin uyguladığı tarife (%) Çin 67 34 AB 39 20 Vietnam 90 46 Tayvan 64 32 Japonya 46 24 Hindistan 52 26 Güney Kore 50 25 Tayland 72 36 İsviçre 61 31 Endonezya 64 32 Malezya 47 24 Kamboçya 97 49 İngiltere 10 10 Güney Afrika 60 30 Brezilya 10 10 Bangladeş 74 37 Singapur 10 10 İsrail 33 17 Filipinler 34 17 Şili 10 10 Avustralya 10 10 Pakistan 58 29 Türkiye 10 10 Sri Lanka 88 44 Kolombiya 10 10 Peru 10 10 Nikaragua 36 18 Norveç 30 15 Kosta Rika 17 10 Ürdün 40 20 Dominik Cum. 10 10 BAE 10 10 Yeni Zelanda 20 10 Arjantin 10 10 Ekvador 12 10 Guetemala 10 10 Honduras 10 10 Madagaskar 93 47 Burma 88 44 Tunus 55 28 Kazakistan 54 27 Sırbistan 74 37 Mısır 10 10 S. Arabistan 10 10 El Salvador 10 10 Fil Dişi 41 21 Laos 95 48 Botsvana 74 37 Trinidad&Tobago 12 10 Fas 10 10 Cezayir 59 30 Umman 10 10 Uruguay 10 10 Bahamalar 10 10 Lesotho 99 50 Ukrayna 10 10 Bahreyn 10 10 Katar 10 10 Mauritius 80 40 Fiji 63 32 İzlanda 10 10 Kenya 10 10 Lihtenştayn 73 37 Guyana 76 38 Haiti 10 10 Bosna Hersek 70 35 Nijerya 27 14 Namibya 42 21 Brunei 47 24 Bolivya 20 10 Panama 10 10 Venezuela 29 15 Kuzey Makedonya 65 33 Etiyopya 10 10 Gana 17 10 Moldova 61 31 Angola 63 32 Kongo 22 11 Jamaika 10 10 Mozambik 31 16 Paraguay 10 10 Zambiya 33 17 Lübnan 10 10 Tanzanya 10 10 Irak 78 39 Gürcistan 10 10 Senegal 10 10 Azerbaycan 10 10 Kamerun 22 11 Uganda 20 10 Arnavutluk 10 10 Ermenistan 10 10 Nepal 10 10 St. Marteen 10 10 Falkland 82 41 Gabon 10 10 Kuveyt 10 10 Togo 10 10 Surinam 10 10 Belize 10 10 Papua Yeni Gine 15 10 Malavi 34 17 Liberya 10 10 Virgin Adaları 10 10 Afganistan 49 10 Zimbave 35 18 Benin 10 10 Barbados 10 10 Monako 10 10 Suriye 81 41 Özbekistan 10 10 Kongo Cumhurityeti 10 10 Cibuti 10 10 Fransız Polinezyası 10 10 Cayman Adaları 10 10 Kosova 10 10 Kuraçao 10 10 Vanuatu 44 22 Ruanda 10 10 Sierra Leone 10 10 Moğolistan 10 10 San Marino 10 10 Antigua & Barbuda 10 10 Bermuda 10 10 Svaziland 10 10 Marshall Adaları 10 10 St. Pierre ve Mikelon 99 50 Saint Kitts & Nevis 10 10 Türkmenistan 10 10 Granada 10 10 Sudan 10 10 Turks and Caicos 10 10 Aruba 10 10 Karadağ 10 10 Sint Helena 15 10 Kırgızistan 10 10 Yemen 10 10 Saint Vincent 10 10 Nijer 10 10 St. Lucia 10 10 Nauru 59 30 Ekvator Ginesi 25 13 İran 10 10 Libya 61 31 Samoa 10 10 Gine 10 10 Timor-Leste 10 10 Montserrat 10 10 Çad 26 13 Mali 10 10 Maldivler 10 10 Tacikistan 10 10 Cabo Verde 10 10 Burundi 10 10 Guadeloupe 10 10 Butan 10 10 Martinique 10 10 Tonga 10 10 Mauritanya 10 10 Dominika 10 10 Mikronezya 10 10 Gambiya 10 10 Fransız Ginesi 10 10 Noel Adası 10 10 Andora 10 10 Orta Afrika Cum. 10 10 Solomon Adaları 10 10 Mayotte 10 10 Anguilla 10 10 Keeling Adaları 10 10 Eritrea 10 10 Cook Adaları 10 10 Güney Sudan 10 10 Komoros 10 10 Kiribati 10 10 Sao Tome 10 10 Norfolk 58 29 Cebelitarık 10 10 Tuvalu 10 10 Britanya Hint Okyanusu Bölgesi 10 10 Tokelau 10 10 Gine-Bissau 10 10 Svalbard 10 10 Heard ve McDonald Adaları 10 10 Reunion 73 37

*ABD hükümeti bu oranı hesaplarken 'kur manipülasyonu' ve 'ticaret engellerini' hesaplamaya dahil ediyor

Trump konuşmasına ABD'nin yeniden 'zengin' olacağını söyleyerek başlarken, ABD'nin iş kaybını telafi etmeye başladığını söyleyerek, fabrikaları işaret etti.

ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerle aralarındaki eşitsiz ticari koşulları vurguladı. Trump, Diğer ülkelerin yüksek gümrük vergileri uyguladığını ifade ederken, Avrupa Birliği ve Hindistan'ın uyguladığı vergileri örnek gösterdi.

Trump konuşmasında, gümrük vergi oranlarının yazdığı bir tabloya başvurdu. Tabloya göre; Çin'e yüzde 34; Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20; Japonya'ya yüzde 24; İngiltere'ye ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Türkiye'ye yönelik gümrük vergisi oranı ise yüzde 10 olarak tayin edildi.

Çin konusunda ise bir istisna bulunuyor. Çin'e uygulanan yüzde 34 oranındaki gümrük vergisi daha önce ilân edilen yüzde 20'lik vergi ile birleşecek. ABD basınının Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e dayandırdığı bilgiye göre, Çin'e uygulanacak toplam vergi oranı yüzde 54 oldu. ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİĞİ ÜLKELER Çin 25,4 milyar dolar AB 20,5 milyar dolar Meksika 15,4 milyar dolar Kanada 4,9 milyar dolar Vietnam 11,3 milyar dolar İrlanda 9,3 milyar dolar Almanya 6,9 milyar dolar Tayvan 5,5 milyar dolar Japonya 5,3 milyar dolar Trump diğer yandan, daha önce işaret ettiği otomobil vergilerini tekrardan duyurarak ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti. Trump açıklamalarından başlıklar ise şöyle: KANADA VE MEKSİKA İLE İLİŞKİLERDEKİ ADALETSİZLİĞE VURGU YAPTI ABD Başkanı Trump, konuşmasının başında daha önce sıklıkla eleştirdiği iki ülke olan Kanada ve Meksika'ya değindi: "Hepinizin desteğini istiyoruz. Herkes harika, çok teşekkürler. Yakında çok mutlu olacağız hep birlikte. Sadece araba fabrikaları değil; ama özellikle araba üreticileri ne kadar mutlu göreceğiz. Aynı zamanda çiftçiler için de çok iyi haberlerimiz var. Onlar yıllardır dünyadaki diğer üreticiler tarafından hep rahatsız edildiler. Kanada yüzde 300 süt ürünlerinde vergi uyguluyor. Önce düşük fiyatla karton süt veriyorlar sonra yüzde 300'e çıkardılar vergileri. Sorunca da 'yo hayır bakın yüzde 3' diyorlar. Zincirde neler oluyor, bu kesinlikle adil değil. Kanada gibi bir ülkeyi hep sübvanse ediyoruz. Meksika'yı yılda 200 milyar destekliyoruz yılda. Neden yapıyoruz bunu? Bizim nasıl çıkarımız var. Bu yüzden bu kadar borcumuz var bütçe açığımız çıkıyor."

REKLAM TRUMP: SİZDEN HİÇBİR ŞEY ALMAYACAĞIZ DİYORLAR Trump, konuşmasının devamında ise, ülkeler ile aralarındaki eşitsiz ticari ilişkilere vurgu yaptı: "Diyorlar ki 'Biz size arabalarımızı göndereceğiz ama sizden hiçbir şey almayacağız'. Biz Avusturalya'dan biftek alıyoruz. Geçen sene o kadar yüksek miktarda aldık ki. Çünkü onlar kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Halbuki bu gece arısından itibaren 'Hayır' diyeceğim. Çin pirinç üreticilerine yüzde 65 vergi öneriyor. Japonya yüzde 700'den fazla vergi uyguluyor. Yumurta fiyatları yüzde 50 düştü, sayın Tarım bakanım harika iş çıkardınız. Yüzde 59 kadar indi fiyat. Yüzde 2,8 vergi uyguluyorduk. Koruma bariyerleriyle kendilerini koruyordu bizi fakirleştiriyordu. Çin güçlü ülke ama ilk sırada değiller. Amerika onlar için ciddi fiyat ödüyorlar. ABD daha önce en zengin ülkeydi. 1880'lerde o kadar çok para vardı ki. Şimdi bu problemi yakında çözeceğiz. Yeniden para biriktireceğiz. 1913'de gelir vergisi icat ettiler. Böylece 1929'da çok ciddi bir düşüşe, krize geldi büyük buhranla beraber. Böylece tarifeleri geri getirmek istediler ülkemizi geri getirmek için ama çok geçti. Tekrar toparlanmak yıllar aldı.

Artık hiçbir şey için geç değil. Tekrar akıllı olmaya ve zengin olmaya başlayacağız. Bizden alınan bütün zenginliği geri getireceğiz. Diğer tüm ülkelerden çok daha zengin olabilirdik. Maalesef 1 yüzyıl kaçırdık ama yeniden zengin olacağız. Biz artık tek taraflı uygulamalara son veriyoruz. Kanada'nın, Meksika'nın borçlarını biz ödreyemeyiz. Bütün dünyanın borçlarını biz kapatamayız. Onlar 'neden artık bizimle ilgilenmiyorsunuz' diye üzülüyorlar ama biz önce kendi vatandaşlarımızı düşüneceğiz. Amerikan işçileri için burdayız ve onları ön sıraya koyuyoruz. Öncelikli Amerika. Joe Biden'ın son yılında maalesef binlerce iş kayboldu. Bizim ticaret açığımız 1.2 trilyon dolar gibi bir rekora imza attı. NAFTA'nın kurulduğundan bu yana en yüksek rakam. Kongreden bunun bitirilmesi için onay almamız gerekiyordu. Hakikaten yapılan en kötü ticaret anlaşmasıydı. 90 bin fabrika kapatmak zorunda kaldı. 5 milyon emekçi işini kaybetti. 19 trilyon dolar şimdiye kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşması. Bu kayıplar nedeniyle diğer ülkeler 26 trilyon dolar Amerika'nın zenginliğinden aldılar. ABD artık yeterince hastalarımız için antibiotik bile üretiemiyor. Maalesef kendi hastalarımız için yurt dışından ilaç almamız gerekiyor. Bütün kompütürlerimizi neredeyse ithal ediyoruz. Çin'de tersanede üretilen gemiler Amerika'dan daha fazla. Bu alanları hep biz domine ediyorduk. Ticaret açığı Amerika'nın milli güvenliğinde çok ciddi sorun haline geldi. Yarından itibaren ABD karşılıklı vergi uygulamasına başlıyor.

Yıllardır neler olduğunu görüyoruz. Birçok bariyerler getirdiler bize. Nazik insanlar bize nazik yollarla yanaşmadılar. Sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Tarifeler tamamen karşılıklı olmayacak, birçok ülke için bu çok zor olabilir." EN YÜKSEK VERGİLERDEN BİRİ ÇİN'E GELDİ ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından, rakip olarak ilân edilen Çin, gümrük vergilerinin de hedefi oldu. Trump, Çin'e yönelik yüzde 34 gümrük vergisi açıkladı: "Çin en önde, yüzde 67 vergi. Bakın ABD'ye uyguladığı vergi yüzde 67. Biz ona karşı yüzde 34 vergi uygulayacağız. Biz onlardan çok daha az istiyoruz. Bundan neden şikayet etsinler? AB hakikaten çok zor rakip. O kadar dostane davrandılar ki, öyle bir soydular ki, yüzde 39. Karşılık olarak yüzde 20 vergi getiriyoruz. Vietnam harika pazarlıkçı. Yüzde 90 vergi istiyor. Tayvan bizim bütün bilgisayar ciplerini aldı, onlar üretiyor, yüzde 64 vergi uyguluyor. Tayvan'da dünyanın en büyük şirketlerden biri, yüzde 64 uyguluyor, biz yüzde 32 uygulayacağız. Japonya, harika insanlar. Ben bunlara izin veren buradakileri suçluyorum. Japonya yüzde 46 vergi uyguluyor biz onlara yüzde 24 uygulayacağız. Hindistan hep dostuz diyorlar ama dost gibi vergi uygulayamıyorlarmış yüzde 52. 7 yıl önce geldiğimde Çin'le çalışıyorduk.

Belki birazcık sert bir dille konuşuyoruz ama bizi anlıyorlar. Japonya'nın Başbakanı harika bir insandı. Maalesef suikaste kurban gitti. Ama bir şey yapmamız lazım. Bu adil değil demiştim, o da evet biliyorum demişti. Çok centilmendi. Bir şey yapmalıyız demiştim, o da biliyorum demişti. Ama o anlaşma daha iyi olabilirdi. İngiltere yüzde 10. Biz de onlara aynı şeyi yapıyoruz yüzde 10. Güney Afrika yüzde 60. Biz onlara milyonlarca dolar ödüyoruz. Brezilya yüzde 10, Bangladeş yüzde 74. Pakistan yüzde 58. Sri Lanka yüzde 88. Biz ne yapıyoruz? Yüzde 88 de alabiliriz. Görüyor musunuz o kadar adaletten uzak ki bu rakamlar. O yüzden minimum bir tarife uygulayacağız yüzde 10. Diğer ülkeler artık bu adaletten uzak düzene son verecekler. Hakikaten gümrüklerde çok kötü şeyler oluyor. Şimdiye kadar görülmedik bir şey. Herhangi bir şekilde hile yaparlarsa 10 yıl hapis cezası var. Biz dünyanın en büyük pazarıyız. Bundan 4 yıl önce Çin'e karşı katlanıyorduk ama son 4 yılda hakikaten çok ciddi bedeller ödedik. Artık bunun bedelini ödeyemem.

Verilen sözler tutulmalıdır. Ben verdiğim sözleri tutmak istiyorum. Herhangi bir şirket bizim sağduyumuza karşı çıkarsa, tekrar altını çiziyorum, nazik karşılıklı. Bu tamamen karşılıklı değil nazik karşılıklılık ilkesi. Eğer şikayet ederlerse, elbette ki ederler. İsterlerse vergiyi sıfıra indirebilirler. Çok net koşulu var bunun, gelecekler Amerika'da üretecekler. Birçok krallar, büyükelçiler, bakanlar arıyorlar, gelmek istiyorlar bu vergileri aşmak için. Gelin bariyerleri kaldırın, kendi vergilerinizi indirin ya da gelin burada üretim yapın. Bu Amerika mallarına bu kadar yüksek vergi ödemek bize zarar veriyor. Günün sonunda ciddi ekonomik zarar altında kalıyoruz. Bu tarifeler şimdiye kadar olmadık bir büyüme sağlayacak." EKONOMİDEN SONRA POLİTİK SORUNLARA DA DEĞİNDİ Trump, ekonominin yanı sıra politik açıdan da sorunları olduğunu söyleyerek, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan krizlere dikkat çekti: "Şu anda bile başladı bu büyüme süreci. Bütün ülke çapında bu hava başladı. Çok ciddi büyük, zengin şirketler geliyorlar buraya yatırım yapmak istiyorlar, üretim yapmak istiyor. En büyük şirketler buraya gelip buraya gelecekler. Gelip beni görüyorlar. Bir yandan da çok meşgulüm. Rusya, Ukrayna, Ortadoğu, Husilerle uğraşıyoruz. Gemileri batırıyoruz. Birçok konu var uğraşmamız gerekeğn. Şimdi küçük bir liste vereyim.

Şimdiye kadar Amerika'ya yatırım yapmak istediğini ilan etmek isteyen şirketler. Apple 500 milyar dolar harcayacak. Tayvan'dan gelen ciplerin üreticisi 200 milyar yatırım yapacak. Vergileri ödemek istemiyorlar. Yüzde sıfırdan neredeyse tamamını buraya getireceğiz. Tamamı neredeyse Tayvan'da üretiliyordu. Yüzde 100'ü burada üretiyordu, bu ofiste oturanlar işlerini iyi yapmadığı için maalesef hepsini kaybettik. Bu bizim ülkemizi tüm ülkeyi dönüştürmek demek. Yalnız otomobil değil her türlü ürünü dönüştürüyor burayı bir endüstri cenneti haline getiriyor. Sendika işçileri ve sendikaya üye olmayan işçiler herkes duysun. Şimdiye kadar 6 trilyon dolar gibi yatırım. Son yıllarda görülmemiş rakam. Bunun küçücük yüzdesi bile yoktu öncesinde. Eğer olsaydı bugün bambaşka bir ülke olurdu ABD. Böyle bir transformasyon daha önce olmadı. Buna şahit olmak hakikaten inanılmaz bir şey. Bu ülkeyi yeniden yapmak istiyorlar. Daha önce ulaşmadıkları seviyeye getirmek istiyorlar ülkelerini. Küreselcilerden birtakım şikayetler duyacaksınız. Birtakım yalan haberler olacak. Bunu unutmayın. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca söyledikleri her şey yanlış. NAFTA, Çin konusunda Transatlantik işbirliği konusunda yanıldılar. Bu ülkedeki işleri yok ettiler. Hepsi işlerin başka ülkelere gitti.

Benim Çin Devlet Başkanına büyük saygım var. Ama onlar bizden çok yararlanıyor, bizi istismar ediyor. Buna müsaade ediliyorsa diyecek bir şeyim yok. Anlıyorlar benim ne yapmak istediğimi. Buna karşı bir şey yapmak gerekiyordu. Elbette onlar da buna karşı strateji geliştirebilir, anlıyorum. Borsa yüzde 88 yükseldi. Bakın şimdiye kadar en hızlı yükselişleri yaşıyoruz benim dönemimle birlikte. Ben o rakamlardan daha net bir şekilde kısa sürede olacakları göstereceğim. Kapanan fabrikalar açılacak; hatta yepyeni fabrikalar kurulacak. Dünyanın en iyilerin burada yeşerdiğini göreceksiniz. Otomobil üreticileri en iyi otomobillerini burada üretecekler. Kampanya sırasında üretmek için Meksika'ya gitmelisiniz diyorlardı. .Ama ben bütün bunları değiştireceğimi haykırıyordum. Söz verdiklerimi yapacağım. 40 yıl önce ne dediysem onu yapacağım. Ben o zamanlar da bu ülkenin nasıl soyulduğunu söylüyordum. Bu benim için büyük onur. Nihayet bunu değiştirme gücüm var. Çin'e bakın 100 milyar dolarlar kazandılar ve bize 10 cent bile ödemediler. Biden hiçbir şey yapamıyordu. Çin'le çok özel ilişkisi vardı.

O kadar yüksekti ki milyarlarca dolarlardan bahsediyoruz. Bütün bunların sonucunda çok açık farkla seçimi kazandık. Çok kısa süre içinde göreceksiniz bu ülke bambaşka bir yere gelecek ve bütün dünya bizden bahsedecek. Şubat'ta son 4 yılın en düşük seviyesine geldi enflasyon. 1,5 ay içinde 4 hafta içinde sürekli yumurta fiyatlarından şikayet edilirken bakın çok ciddi düşüş oldu. Yüzde 250 vergi ödüyorduk ve yumurta alamıyorduk. Harika bir Tarım Bakanım var, çok iyi iş çıkardı. Yumurta fiyatlarını yüzde 59 düşürdü. Yumurtaya erişim çok daha kolaylaştı. Paskalyada plastik yumurta kullanalım diyordu da hayır hayır bunu yapamayız dedim. Şarküteri ürünlerine insanların erişimi çok zorlaşmıştı. Halbuki benzin fiyatları, şarküteri fiyatları, yiyecek malzemesi fiyatları düşüyor. Birkaç hafta içinde yeni fabrikalar ve yeni iş alanları açıldıkça fiyatların nasıl düştüklerini göreceksiniz. Benim dönemimde enflasyon olmayacak. Uyuyon Joe'dan yeni bir düzene geçeceğiz. Uyuyan Joe'da tarihin en yüksek enflasyonunu gördü bu ülke. Milyonlarca insan açık kapı politikasıyla ülkemize geldi. Bunlar çok üzücü"

HÂKİMLERİ ELEŞTİRDİ "Göçmenleri göndermek istemeyen hakimler var, onlar problememiz. Suç işleyenler var, cinayet şebekeleri var. Radikal hakimler onlarla ilgili bir işlem yapmak istemiyor. Şimdi en iyi sınırlara sahibiz. Benim ilk dönemimden de daha iyi. O zaman iyi iş çıkarmıştık. En güvenli sınırlar vardı. Ama şimdi ondan da iyi. Çok daha iyi noktaya geldik bu kadar kısa sürede. Bizim ülkemize gelmek isteyen herkese kapımız açık, yeter ki yasal yollarla gelsinler. Fabrikalarda çalışacak insanlara ihtiyacımız var ama insanlar yasal yollardan gelmeleri. Onlar bu ülkeyi seven insanlar olmalı, bu ülkeden nefret eden insanlar değil, en büyük vergi indirimlerine gideceğiz aynı zamanda. Sosyal güvenlik, sağlık yardımlarını kesmeyeceğiz.Bu ülke ekonomik çöküşe doğru gidiyordu. Bu nedenle bu kadar çok oy aldım aslında. Amerika'da üretilmiş araba alırsanız faiz indirimi ve kredilerde de indirim olacak. Böyle bir şey daha önce olmamıştı. İlk kez getiriyoruz. Çok temel ve basit bir şey, önceden düşünülmesi gerekiyordu ama kimse yapmadı. Bu benim fikrimdi. Bu arada borç açığını kapatmamız gerekiyor. Senatoda borç planı üzerinde çalışıyoruz. 2 ayrı kararname üzerinde çalışıyoruz. Vergi indirimlerin daimi olmasını istiyoruz. Sınır güvenliği üzerine çok çalışıyoruz. Göreceksiniz böyle bir yasa paketi uzun yıllardı gelmedi. Bazıları bunu sevecekler, bazıları biraz daha az sevecekler. Belki de aradıklarını tam bulamayacaklar. Ama bu Amerikan tarihinde geçmiş en önemli yasa tasarısı olacak. Bu bize çok görkemli bir yol açacak. Yeniden bütçemizi olması gereken yere getireceğiz."

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