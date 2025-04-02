Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" olarak adlandırmış ve geniş kapsamlı tarifeler uygulayacağını söylemişti.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yapan Trump "Amerika'da 2 Nisan Kurtuluş Günü!!! Onlarca yıldır her ülke bizi sömürdü. Şimdi sonunda o parayı ve SAYGIYI geri alma zamanı! TANRI AMERİKA'YI KORUSUN!!!" diye yazmıştı.

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Trump'ın bugün yani kendi deyimiyle "ABD'nin Kurtuluş Günü"nde, yeni gümrük tarifelerini duyuracak.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSAYACAK?

ABD Başkanı'nın açıklayacağı karşılıklı gümrük vergilerinin öncesinde Avrupa, Meksika, Kanada gibi ülkeleri kapsaması bekleniyordu.

Sonrasında ise bu en büyük ticaret açığı veren 10 ila 15 ülkeyle sınırlı sınırlı kalacağı ifade edilmiş ve tepkilerin dozu bir nebze düşürülmüştü.

Ancak birkaç gün önce konuya ilişkin bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Trump vergilerin kapsamına yönelik "Tüm ülkelerle başlayacağız. Aslında konuştuğumuz tüm ülkeler bu kapsamda" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ise dün düzenlediği basın brifinginde, hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını belirterek "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor. Bugünden itibaren Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak. Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit" dedi. TRUMP NEDEN ISRARCI? ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz seçim kampanyasında ana gündemi çoğunluklu ekonomi, 'ek gümrük vergileri' ve 'Önce Amerika' politikası oldu.

Uzmanlara göre vergiler ile Trump, ABD'nin ticaret dengesini yeniden kurmak, ABD'nin diğer ülkelerden satın aldığı/sattığı arasındaki farkı azaltmak istiyor. ABD, 2024 yılında 900 milyar dolarlık ticaret açığı vermişti. Bu tarifeler ile 600 milyar dolar gelir elde edilmesi öngörülüyor. Trump'ın ticaret danışmanı Pete Navarro konuya ilişkin "Sadece otomobil ithalatına koyduğumuz vergi yıllık 100 milyar dolar gelir sağlayacak. Tüm tarifelerle 600 milyar dolar, yani ABD'ye yapılan toplam mal ithalatının yaklaşık beşte biri kadar gelir elde edebiliriz" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray ise yüzde 10 genel ithalat vergisinin yaklaşık üç milyon yeni istihdam yaratabileceğini öne sürüyor. ÜLKELER YANIT VERECEK

Bu süreçte İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin istisna oluşturmak üzere girişimleri sonuçsuz kalırken Avrupa Birliği (AB), Çin ve Kanada bu adıma karşılık verileceğini duyurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, AB'nin, ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a "tek vücut" olarak yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi. Tarifelerle karşı karşıya kalan ülkelerin Trump'ın tarifelerine misilleme önlemlerle karşılık vereceklerini açıklaması küresel piyasalarda ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırıyor. TARİFELER NE KADAR BÜYÜK? Beyaz Saray, tarifelerin ne kadar yüksek olabileceğine dair bir açıklama yapmazken, analistler tarafından çeşitli olası oranlar ortaya atılıyor. Trump geçen yılki seçim kampanyasında ABD'ye gelen tüm ithalatlara yüzde 10 oranında genel bir gümrük vergisi uygulanmasını desteklemiş, hatta bazen Çin'den yapılan ithalatlarda bunun yüzde 20, hatta yüzde 60 olabileceğini söylemişti. Göreve geldikten sonra ise karşılıklı tarifeler fikrini ortaya attı ve oranların ülkeden ülkeye değişebileceğini öne sürdü.

Beyaz Saray, önerilerinin sadece tarifeleri değil, KDV gibi ABD'li işletmelere karşı haksız olduğuna inandıkları diğer politikaları da yansıtacağını belirterek tabloyu daha da karmaşık hale getirdi. İşletmeler ve siyasi liderler, ürünlerinin karşı karşıya kalacağı yeni verginin ne kadar büyük olacağını anlamaya çalışırken bu durum bir kargaşaya yol açtı. Örneğin BBC'de yer alan habere göre Avrupa'daki yetkililer ihracatlarına çift haneli bir tarife koymaya hazırlanıyor. Trump bu yılın başlarında AB'den gelen mallara yüzde 25 ithalat vergisi koymayı planladığını söyledi. TARİFELERİN ETKİSİ NE OLACAK? Uzmanlara göre teknik olarak bu sorunun basit bir cevabı var: Malları getiren ABD firmaları, özellikle Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in bahsettiği gibi gümrük vergilerini derhal uygulamaya başlaması durumunda, faturayla karşı karşıya kalacak olan şirketler olacak.

Ancak tarifeler ne kadar yüksek olursa, firmalar bu maliyetleri telafi etmenin yollarını aramaya başlayacak. Bu kapsamda da ya tedarikçileri değiştirecek ve iş ortaklarını yükü paylaşmaya zorlayacak ya da ABD'liler için fiyatları artıracaklar. Birçok firma bu adıma şimdiden hazırlandıklarını söylese de uzmanlar öngörülemezliğin riski artırdığını ifade ediyor. Uzmanlara göre bu durum hem ABD'de hem de sınırların ötesinde ekonomik durgunluk riskini artırdı. Trump, gümrük vergilerinden kaçınmak isteyen şirketlerin işlerini ABD'de sürdürebileceklerini söylese de fabrika kurma ve işe alım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bunun anında veya kolay bir çözüm olmadığı vurgulanıyor. Kur dalgalanmaları ve diğer ülkelerin misillemelerini de işin içine katıldığında Trump'ın küresel ticaret dengelerini düzenleme girişiminin sonuçlarını tahmin etmek uzmanlara göre zor. ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI

Bununla birlikte ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 6,2 artışla 78,2 milyar dolara ulaştı ve son 2 yılın en yüksek seviyesine geldi. ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği dış ticaret açığı geçen yıl kasım ayında 25,4 milyar dolar olurken, Avrupa Birliğine (AB) 20,5 milyar dolar, Meksika'ya 15,4 milyar dolar ve Kanada'ya 4,9 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (11,3 milyar dolar), İrlanda (9,3 milyar dolar), Almanya (6,9 milyar dolar), Tayvan (5,5 milyar dolar), Japonya (5,3 milyar dolar), Güney Kore (5,1 milyar dolar), Hindistan (3,9 milyar dolar), İsviçre (3,9 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), Malezya (2,8 milyar dolar), Fransa (2,3 milyar dolar), İsrail (700 milyon dolar) ve Singapur (600 milyon dolar) yer aldı. ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (5,4 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,6 milyar dolar), Avustralya (2 milyar dolar), Hong Kong (2 milyar dolar), Belçika (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (300 milyon dolar), Birleşik Krallık (300 milyon dolar) ve Brezilya (200 milyon dolar) oldu. ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİĞİ ÜLKELER Çin 25,4 milyar dolar AB 20,5 milyar dolar Meksika 15,4 milyar dolar Kanada 4,9 milyar dolar Vietnam 11,3 milyar dolar İrlanda 9,3 milyar dolar Almanya 6,9 milyar dolar Tayvan 5,5 milyar dolar Japonya 5,3 milyar dolar TRUMP'IN 2025 İÇİNDE AÇIKLADIĞI TARİFELER

4 Şubat : Çin'den gelen mallara yüzde 10 gümrük vergisi 7 Şubat : Çin'den 800 doların altında değere sahip gönderiler için muafiyet 4 Mart : Çin mallarına uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi iki katına çıkarılarak yüzde 20'ye çıkarıldı

Meksika ve Kanada'dan gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi, Kanada'dan gelen enerji ithalatına ise yüzde 10 gümrük vergisi 5 Mart: Kuzey Amerika'da üretilen ve kıtanın mevcut serbest ticaret anlaşmasına uyan otomobiller için bir aylık gümrük vergisi muafiyeti duyuruldu 6 Mart: Tarife muafiyeti, televizyon, klima, avokado ve sığır eti gibi Kuzey Amerika'nın serbest ticaret anlaşması kapsamında gönderilen diğer malları da kapsayacak şekilde genişletildi

ABD'li çiftçilerin gübrede kullandığı potasyuma uygulanan tarifeler yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürüldü 12 Mart: Tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi 2 Nisan: ABD'ye gelen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi - Mayıs ayında veya daha sonra ithal otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi