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Haberler Magazin Çiçek Dilligil'in öğrencisi Selahattin Aksoy hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Çiçek Dilligil'in acı günü

Çiçek Dilligil'in öğrencilerinden Selahattin Aksoy vefat etti. Dilligil, acı haberi "Ah be tertemiz kalpli çocuğum benim... İlk öğrencilerimden... Ne çok anı, hep gülümseten... Huzur içinde uyu" sözleriyle duyurdu

Giriş: 13.02.2023 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Çiçek Dilligil'in öğrencisi Selahattin Aksoy hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Çiçek Dilligil'in acı günü
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Çiçek Dilligil, aldığı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun öğrencilerinden Selahattin Aksoy, hayatını kaybetti.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çiçek Dilligil, "Ah be Selom... Ah be tertemiz kalpli çocuğum benim... İlk öğrencilerimden... Ne çok anı, hep gülümseten... Huzur içinde uyu. Bunu demeye ne dilim varıyor, ne yüreğim kaldırıyor. Ablacığına, annene, babana ve amcan sevgili Mehmet Aksoy’a sabır ve uzun ömür... Hiç olmadı, hiç... Ah Selom. Ah güler yüzlüm… Gerçekten yıkıldık" sözleriyle duyurdu.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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