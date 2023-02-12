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Ünlüler yardıma devam ediyor - Magazin haberleri

Ünlüler yardıma devam ediyor

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan faaliyetlerde yardım etmeye devam ediyor

Giriş: 12.02.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, Selma Ergeç, Burak Deniz, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Bennu Yıldırımlar, Onur Buldu, Tuğrul Tülek, Özge Özder ve Sinan Güleryüz ve Tuğrul Tülek gibi birçok ünlü isim, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan 'Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR'lara taşınmasına destek vermeye devam ediyor.

    Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek, depremzedeler için hazırlanan malzemeleri paketleyerek ekiplere yardımcı oldu.

  • Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, deprem bölgelerindeki merkezlerle görüşerek koordinasyonu sağladı.

  • Deniz ile Yıldırım, mola aralarında kahve içerek durum değerlendirmesinde bulundu.

  • Yardım çalışmalarının başladığı ilk günden beri ekiplere destekte bulunan Burak Deniz ise gün boyu TIR'lara malzeme taşıdı.

  • Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder, kategorize edilen kolilerin üzerine içeriklerini belirten etiketler yapıştırdı.

  • Onur Buldu da arkadaşlarıyla birlikte yardım kolilerini TIR'lara yükledi.

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