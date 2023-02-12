Ünlüler yardıma devam ediyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, Selma Ergeç, Burak Deniz, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Bennu Yıldırımlar, Onur Buldu, Tuğrul Tülek, Özge Özder ve Sinan Güleryüz ve Tuğrul Tülek gibi birçok ünlü isim, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan 'Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR'lara taşınmasına destek vermeye devam ediyor.

Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek, depremzedeler için hazırlanan malzemeleri paketleyerek ekiplere yardımcı oldu.