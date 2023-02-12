DUYGUSAL NOT: ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM

Mahsun Kırmızıgül, daha önce de "Korkmayın güzel kardeşlerim sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Üzülmeyin evimizde verebileceğimiz her şeyi vereceğiz. Ağabeyim, ablalarım, annem ve ben siz üşümeyin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız" notunu yazan minik Zeynep'in mesajını paylaşmıştı.

Mahsun Kırmızıgül, ardından şunları aktarmıştı: "Adıyaman'da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile paketin içinden küçük Zeynep’in yazısı ile karşılaştık. Aile çok duygulanmış. Zeynep’e bir not iletmemi istediler. Aktarıyorum. “Zeynep seni seviyoruz, Adıyaman'da bir ailenin olduğunu bilmeni istiyoruz."