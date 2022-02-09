Güncel akaryakıt fiyatları ve son aylarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşlar ve araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Son dakika haberine göre benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi. Peki güncel benzin motorin zammı fiyatları ne kadar? İşte benzin ve motorin zammı sonrası oluşan rakamlar...