Bakan Uraloğlu açıkladı: Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu açıkladı: Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti - İş-Yaşam Haberleri

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un yeni silüetlerinden Çamlıca Kulesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, kuleyi gezdi ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Türkiye’de eğitim gören ve Beşiktaş forması giymiş Endonezyalı öğrencilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, ilgi odağı haline gelen Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi durumu ile ilgili olarak rakamlar paylaştı.

Bakan Uraloğlu, "Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısı önceki yılın Ağustos sonu itibari ile 788 bin 241 kişi ziyaret etmişti. Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve bir önceki yılın aynı ayına göre 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şuan 1 milyon 196 bine ulaştı. Ziyaretçilerimizin yüzde 35’i yabancı turistlerimizden oluşuyor" dedi.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK KULESİ

369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs 2021’de açıldı.

Ziyaretçiler, İstanbul manzarasına ek olarak çok boyutlu İstanbul filmi Seyyah 360 ve katılımcılarına ayın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital temapark Hedef Ay ile kulede keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

İnteraktif alanlar ve panoramik İstanbul manzarası ile son altı ayda Çamlıca Kulesi’nde turistlerin ortalama ziyaret süreleri ise 1-1.5 saate ulaşmış durumda