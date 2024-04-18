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        Haberler Ekonomi Turizm Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı: İnşaatlar yasaklandı - Turizm Haberleri

        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı: İnşaatlar yasaklandı

        Hollanda'nın en kalabalık ve en fazla turist çeken şehirlerinden Amsterdam'da yerel yönetim, kitle turizmiyle mücadele kapsamında artık yeni otel binalarının inşasına izin vermeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:41
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        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
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        Alınan karar doğrultusunda yeni otellerin inşaatına izin verilmeyeceğinin duyurulduğu açıklamada "Şehri, bölge halkı ile ziyaretçiler için yaşanabilir kılmak ve korumak istiyoruz. Bu şu anlama geliyor: aşırı turizm yok, yeni otel yok ve yılda 20 milyondan fazla turistin otelde gecelemesi yok" denildi.

        Karar, halihazırda izin almış olan yeni oteller için geçerli olmayacak. Ancak alınan karara göre, Amsterdam'da yeni bir otel ancak başka bir otel kapanırsa, yatacak yer sayısı artmazsa ve yeni otel daha sürdürülebilirse inşa edilebilecek.

        Ancak bu karar, şehirdeki aşırı turizm sorununu hafifletmek için alınan bir dizi önlemin ilk örneği değil. Geçen yıl Amsterdam Belediye Meclisi de yolcu gemilerinin yasaklanması ve yolcu terminalinin kapatılması yönünde oy kullanmıştı. Şehir yetkilileri, yıl içerisinde milyonları aşan turist sayısını, esas olarak red light bölgesine yönelik seks ve uyuşturucuya bağlı turizmi caydırarak aktif olarak sınırlamaya da çalışmıştı. Bu bölgedeki halka açık sokaklarda esrar kullanımını yasaklanmış ve seks işçilerinin vitrinlerinden geçen rehberli turlara son verilmişti.

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        2021 yılında çıkarılan 'Amsterdam Turizmi Dengede' adlı yönetmeliğe göre belediye meclisi, turizm rakamlarının 18 milyon kişiye ulaşması durumunda müdahale etmekle yükümlü tutulmuştu.

        Önlemlerin yetersiz kalması durumunda daha da artırılabileceği belirtiliyor.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #amsterdam
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        #otel
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