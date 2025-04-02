Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu

The New York Times'ın haberine göre son dakika teklifi Amazon’dan geldi. Teknoloji devi, TikTok'un tamamını satın almak için teklif sundu.

Teklifi bilen üç kişiye göre Amazon, popüler video uygulaması TikTok'un Çinli sahibinden ayrılması ya da ABD'de yasaklanması için Nisan ayındaki son tarihe yaklaşırken TikTok'un tamamını satın almak için son dakika teklif yaptı.

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Bu kişiler, görüşmelere dahil olan çeşitli tarafların Amazon'un teklifini ciddiye alıyor gibi görünmediğini söyledi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre teklif, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e hitaben yazılan bir teklif mektubuyla geldi.

ABD'de her iki partideki siyasiler, uygulamanın Çin'deki sahibine (ByteDance) ilişkin derin ulusal güvenlik endişelerini dile getirmiş ve TikTok'un satışını zorlamak için geçen yıl Ocak ayında yürürlüğe girecek bir yasa çıkarmışlardı.

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Ulusal güvenlik endişelerine rağmen uygulamayı kurtarmak için defalarca söz veren Başkan Donald Trump, Yüksek Mahkeme tarafından oybirliğiyle onaylandıktan sonra bile bu yasanın uygulanmasını Cumartesi gününe kadar erteledi.

Amazon yorum yapmayı reddederken TikTok ise yorum talebine yanıt vermedi. ORACLE VE BLACKSTONE'UN ADI GEÇİYOR Trump'ın Çarşamba günü TikTok'un kaderini görüşmek üzere Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelere yakın olan kişiler, teknoloji devi Oracle ve özel sermaye şirketi Blackstone da dahil olmak üzere bir dizi yeni ABD yatırımcısının getirilmesini içerebilecek potansiyel bir anlaşmanın ana hatlarını çizdiler. Ancak böyle bir yapının federal yasanın koşullarını karşılayacağı açık değil. Amazon'un TikTok ile mevcut bazı bağları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 170 milyon kullanıcısı olan video uygulaması, izleyicilere ürün öneren influencer'larla perakende alışverişin önemli bir merkezi haline geldi. Şirketin TikTok Shop olarak bilinen kendi e-ticaret operasyonu olsa da, birçok influencer insanları Amazon'dan ürün satın almaya teşvik ediyor ve bu da influencer'lara işlemlerden pay veriyor. Ayrıca Amazon TikTok'a bazı teknik altyapılar da sağlamış durumda. REKLAM Financial Times, ABD'li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in uygulamayı satın almakla ilgilenen diğer Amerikalı yatırımcıları da içeren Oracle liderliğindeki bir teklifin parçası olarak TikTok'a yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu. Bu teklif, 5 Nisan’da sona erecek olan resmi başvuru süresi öncesinde öne çıkan en güçlü seçeneklerden biri.

AMAZON TİKTOK KLONU YAPTI, BAŞARISIZ OLDU Amazon daha önce kendi uygulaması içinde Inspire adında bir tür TikTok klonu yapmaya çalışmıştı. Inspire, şirket içinde yüksek profilli bir girişimdi, ancak müşterileri çekmekte başarısız olduğu düşünülüyordu. Amazon, kendi internet sitesi üzerinden bu platformu sonlandırdığını duyurdu. Ancak Amazon, TikTok'a ilgi duyduğunu ifade eden ilk perakendeci değil. TikTok'un ABD'li sahiplerine satılması için ilk kez baskı gördüğü 2020 yılında Microsoft ve Walmart şirket için teklifte bulunmuştu.Ancak Amazon, milyarder Frank McCourt'un yanı sıra bordro firması Employer.com'un kurucusu Jesse Tinsley'in de ilgisini çeken şirket için en yüksek profilli teklif sahibi olacak. TikTok, kısmen Çin hükümetinin bir anlaşmayı engelleyeceği için satılık olmadığını savunuyor.