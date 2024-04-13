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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Ortadoğu'daki gelişmeler sebebiyle tatilini yarıda kesti

        ABD Başkanı Biden, Ortadoğu'daki gelişmeler sebebiyle tatilini yarıda kesti

        İran ve İsrail arasında gerilimin yükselmesi, ABD'de de tansiyonu artırdı. İsrail'e destek açıklaması yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın, gelişmeler üzerine tatilini yarıda kesip Beyaz Saray'a döneceği duyuruldu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 21:00 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:03
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        Biden tatilini yarıda kesti
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        ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönüyor.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente dönecek.

        Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti.

        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
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        ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.

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        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

        Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

        İran ayrıca İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine Basra Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.

        İsrail tarafından bunun ardından yapılan açıklamada İran'ın "durumu tırmandırmanın sonuçlarına katlanacağı" ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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