İsrail: Saldırılarda bir askeri tesis hafif hasar gördü 1 kişi yaralandı
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından açıklama yapan Tel Aviv, saldırılarda 1 kişinin yaralandığını, bir askeri tesisin hafif hasar gördüğünü duyurdu. Açıklamada İran tarafından 200'den fazla İHA ve füze atıldığı belirtildi
Giriş: 14.04.2024 - 03:22 Güncelleme: 14.04.2024 - 03:44
İran, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırı başlattı, İsrail, savaş kabinesini toplarken, Beyaz Saray İsrail'e desteğini açıkladı.
İSRAİL'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İsrail'den yapılan açıklamada saldırılarda 1 kişinin yaralandığı, bir askeri tesisin hafif hasar gördüğü duyuruldu. Açıklamada İran tarafından 200'den fazla İHA ve füze atıldığı belirtildi...
Ayrıntılar gelecek...
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